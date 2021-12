Cinco expertos explican qué es innovar y lo que Cartagena requiere poner en práctica

Cuando se habla de innovación, la percepción generalizada entre quienes no están familiarizados con el termino se asocia con temas de tecnología o ciencia; sin embargo el significado de esta palabra va mucho más allá porque se trata de una herramienta al alcance de todos, tanto para el tendero de barrio como para el más sofisticado de los empresarios.

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?

Jorge Santos Gutiérrez

Especialista en estrategia e Innovación. Líder de la activación del ecosistema de innovación en la Corporación Tut N Medellín.

La innovación debemos entenderla como una idea nueva a la que se le apuesta y genera nuevo valor.

La innovación promueve que las nuevas ideas se validen, se prototipen y se les apueste. Finalmente esa apuesta debe generar un impacto real, que sea: o mover la caja registradora o entregar un beneficio a aquellas personas que no lo tienen.

Es un procedimiento que cuando se hace sistemático, consciente y sostenible genera una verdadera competencia en los territorios y en las organizaciones, que promueve la búsqueda permanentemente de cerrar sus brechas, de acabar con las quejas de sus clientes y de trabajar para que sus sueños se conviertan en realidad.

Luis Carlos Arraut

Docente de la Maestría Gestión de la Innovación en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Director de El Patio, de la UTB

La innovación es cambio, no tiene que ver solamente con temas de tecnología sino con cualquier situación de nuestra vida que necesite una solución diferente, que requiera que actuemos distinto. Hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes.

Debemos tener en cuenta que la Innovación es distinta a la creatividad y al emprendimiento; las tres son partes de una metodología para generar cambios. La creatividad te hace tener ideas, pero si estas no se llevan a la práctica no se produce la innovación; cuando llevamos esas ideas a la realidad es cuando hablamos de emprendimiento.

Luis Oviedo Galvis

Docente de la Maestría Gestión de la Innovación en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Especialista en neurociencia.

La innovación es aplicar un conocimiento, que puede venir de una persona o de la ciencia o la de tecnología, y tal aplicación debe generar valor económico y social.

¿UN CONCEJO PARA QUIENES DESEAN INNOVAR?

Jorge Santos Gutiérrez

Una manera es preguntarnos: ¿dónde está la oportunidad, de qué se queja la gente?

La innovación no parte de la solución, sino de la identificación de qué problemas existen o qué oportunidades hay o qué retos tiene la empresa, o nuestros clientes en los que podemos aportar una solución. Cuando reconozco y entiendo el problema, el proceso de innovación me enseña a convertirlo de problema a reto y enfrentarlo de manera novedosa. Si es novedoso quiere decir que no se había hecho antes, y eso es la que genera un nuevo valor.