Clases pico y placa en Fredonia: se turnan para dar clases por daño eléctrico

La situación de los estudiantes de la Institución Educativa de Fredonia es preocupante. Les toca ir a clases un día sí y otro no, dividiéndose en grupos, con tal de tener un cupo en los pocos salones que cuentan con fluido eléctrico.

Según el rector de la institución, Genaro Cabrera Jiménez, desde hace cinco meses la energía eléctrica en los salones comenzó a fallar, por lo que muchos de estos no están habilitados. Son 20 los que hoy no tienen el servicio.

Docentes aseguran que, debido al calor, muchos estudiantes han tenido que turnarse para recibir sus clases.

“El colegio está sufriendo las consecuencias de un problema que viene desde hace cinco meses, y aún no hemos podido conseguir una solución. Tenemos unos tableros y unos circuitos que no están identificados, también hay un transformador al cual no se le ha hecho mantenimiento, y un cableado subterráneo que tiene más de 15 años. Creemos que el salitre ha sulfatado los cables, causando un corto y dañando toda la red eléctrica que nos abastece”, contó el rector. Lea también: Docentes en Cartagena se unirán al paro nacional de este 30 de agosto

A continuación, el video: