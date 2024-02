Colegio San Felipe Neri: ocho años esperando una infraestructura digna

Fueron muchas las promesas que escuchó en los últimos años, anuncios de alcaldes diciendo que no solo iban a arreglar el colegio, sino que iban a construir una nueva institución. Pero el tiempo pasó y apenas el año pasado fueron entregadas las mejoras y el nuevo colegio aún no se termina.

Y es que en general la situación del colegio afectó el ánimo de los estudiantes para ir a clases, pues las garantías para continuar con sus estudios tampoco estaban dadas. “Para ir a los colegios nos trasladaban en buses, pero a veces se complicaban las cosas porque llegaban tarde a recogernos. Habían otros colegios que no estaban en condiciones para que estudiáramos ahí, pero de todas maneras nos tocó”, dice la estudiante.

“Nos tocó estudiar en varios colegios. Estudiamos en el Departamental, en La Puntilla, en el Nuevo Bosque, en muchos colegios. La verdad no nos fue muy bien porque a veces nos molestaban porque éramos del San Felipe Neri”, comenta Nini.

Pero más allá de la infraestructura y las condiciones de seguridad para los estudiantes, los retrasos en las obras también han incidido en la calidad de la educación. Y es que no es lo mismo estudiar en el colegio donde se ha estado toda una vida que de repente rotar por varias instituciones.

Es por eso que Armando Anaya, actual rector del San Felipe Neri, insiste en la importancia de los buenos ambientes de aprendizaje. “El desplazamiento a otros sitios, que nos han abierto las puertas muy amablemente, ha sido bueno para que los estudiantes reciban sus clases, pero no las reciben en las condiciones que deberían. Para el año pasado que estuvimos en el Colegio Departamental, notábamos una asistencia entre el 70% y el 80% de los estudiantes”, indicó.

Si algo ha caracterizado a la comunidad educativa del San Felipe Neri es su perseverancia para que su institución no quede en el olvido. Fueron años de marchas, plantones y hasta tutelas con los cuales exigieron a cada gobernante que pasaba por el Palacio de la Aduana que terminaran la obra.

Para ella, que también es egresada de la institución, ha sido doloroso el tener que ver a sus dos hijos en la situación de tener que desplazarse a otros colegios para poder estudiar. “Tengo un hijo que se tuvo que graduar no en las condiciones que quería. Él se graduó hace tres años y no pudo pasar en la universidad porque cuando se presentó a las Pruebas Saber no estaba preparado, el nivel le salió muy bajo”, dice.

Es por eso que ahora tiene las esperanzas puestas en que su hija sí se pueda graduar en el nuevo colegio. “Ella también ha sido muy resistente. Muchos estudiantes querían salirse, pero ha valido más el sentido de pertenencia por la escuela”, comenta.