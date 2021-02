Comienza la vacunación contra el COVID-19 en las IPS de Cartagena

“La mayor alegría será cuando todos los colombianos sean beneficiarios de la vacuna”, esas fueron las palabras del médico intensivista Juan Manuel Montes Farah, primer vacunado en Cartagena contra el COVID-19.

Con esta aplicación, Cartagena comenzó en firme con el proceso de inmunización del personal de la salud, el cual está priorizado para recibir la vacuna por parte del Gobierno nacional.

Montes Farah, quien descansó treinta minutos luego de aplicarse la dosis tal como lo dice el protocolo, indicó que la vacuna no tuvo ningún tipo de efecto adverso en su organismo. “No sentí nada, sentí mucho menos que si me fueran dado una inyección en la nalga, ninguna reacción o cefalea, me siento genuino y quiero dar un ejemplo a las personas que por alguna razón tienen dudas por la vacuna”, dijo.

El médico agregó que igualmente los cuidados básicos contra el COVID-19 tales como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico siguen vigentes e invitó a los cartageneros a seguir los protocolos de bioseguridad aún cuando ya sea hayan vacunado. De igual manera invitó a todos los cartageneros a aplicarse la dosis cuando les corresponda.

“Este es un beneficio del que nadie debe prescindir, es un derecho que tenemos y debemos usarlo. Es peor no vacunarse que vacunarse”, afirmó.