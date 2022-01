¿Cómo sacar el permiso de pico y placa con el DATT?

Alcaldía de Cartagena y mototaxistas no se ponen de acuerdo

Vehículos particulares

La medida de pico y placa tiene 31 excepciones, algunas de ellas son: los vehículos particulares impulsados exclusivamente con motores eléctricos; vehículos asignados a la Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Cartagena, alcaldes locales, concejales, secretarios y funcionarios del Distrito; organismos de seguridad del Estado como Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares; vehículos de emergencias y asignados para el control del tráfico, vehículos asignados para colegios y casos que sean autorizados de manera temporal por el DATT. (También le puede interesar: Polémica por pico y placa durante todo el día para particulares en Cartagena)

“Para efectos de viabilidad de la excepción a la que se refiere este artículo, el interesado deberá presentar ante el DATT la solicitud correspondientes con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto”, señala el Decreto 0004 del 5 de enero.

Y se detalla: “La solicitud no supone aceptación y no suple el trámite de certificación aprobado por la dirección del DATT; tampoco crea ningún derecho para el solicitante, por lo que de no cumplir con las exigencias de la ley para la obtención de la certificación, se le indicarán los documentos y falencias que impiden su viabilización”.

Los médicos en ejercicio de su profesión deberán presentar únicamente ante las autoridades de tránsito su tarjeta profesional o registro médico que los acredite como tal. (Consulte además: Fenalco rechaza los nuevos horarios del pico y placa en Cartagena)