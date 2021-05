Con plantón, comerciantes de Cartagena rechazan horario del toque de queda

“Le solicitamos al alcalde buscar soluciones y no poner más restricciones. Sabemos que necesitamos medidas porque el virus sigue latente pero no podemos sostenernos con el toque de queda desde las 2 de la tarde los fines de semana, días donde es el mayor número de ventas”, detalló Ballestas.

Katherine Ballestas, quien representa al establecimiento Felice Pasta Bar, manifestó que no se les puede vulnerar el derecho al trabajo a los restaurantes, hoteles, comerciantes y todo el sector del turismo de la ciudad con medidas más restrictivas.

Por su parte, Sandors Garzón, gerente de The Clock Pub Cartagena, explicó la critica situación en la que se encuentra el sector tras las restricciones adoptadas en la ciudad.

“Nosotros estamos muy preocupados. Apenas comenzábamos un proceso de reactivación luego del confinamiento estricto y otra vez nos vemos afectados por las medidas implementadas por la Alcaldía. Sí continuamos así esta semana muchos establecimientos cerrarán, comenzarán nuevamente los despidos, porque no hay otra alternativa”, aseguró Garzón.

Sostuvo que el toque desde las 8 de lunes a viernes y los fines de semana desde las 2 es un golpe muy fuerte para el gremio que ha venido acatando los protocolos de bioseguridad. “Somos los principales afectados por estas medidas. Cerrar a las 8 de la noche bajó considerablemente las ventas, los fines se semana no se abre, teniendo en cuenta que un restaurante o un gastrobar hasta las 2 p.m. no sirve y los domicilios no alcanzan para sostener un establecimiento. Mientras tanto los informales siguen trabajando sin ningún problema”, afirmó el comerciantes.

Añadió: “Pedimos trabajar por lo menos hasta las 10 de la noche, con reservación si es necesario. Este horario nos permite sostener la operación del sitio, teniendo en cuenta que los impuestos de la Dian no se detienen, tampoco los arriendos ni los servicios públicos”.