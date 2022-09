Conoce estos trucos para que el aire acondicionado y la nevera consuman menos

En los últimos meses, en la mayoría de barrios de Cartagena se ha evidenciado un incremento en los valores a pagar en las facturas de servicios públicos, principalmente en los de energía eléctrica. Y aunque ayer el propio gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que a partir de octubre las tarifas tendrían una reducción no solo en La Heroica sino en todas las ciudades donde opera la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, no está de más aprender trucos para ayudar a que ese consumo no sea tan elevado.

A continuación El Universal, tras entrevistar a un experto de Afinia, te comparte algunos tips para que sepas como ahorrar un poco más.

LA NEVERA

- Se deben elegir neveras de un tamaño y capacidad que se ajuste a las necesidades del usuario, entendiendo que a mayor tamaño mayor es su consumo.

- Se deben abrir solo cuando sea necesario, teniendo en cuenta que en cada apertura se escapa el aire y por lo tanto ella trabajará para seguir manteniendo la temperatura para la que esté configurada.

- Se debe ubicar lejos de las fuentes de calor como la estufa o entradas directas del sol.

- Asegurarse que la nevera no esté funcionando directa, es decir que esté cargando y descargando permanentemente.

LA PLANCHA

- Se debe programar una sola jornada de plancha a la semana, teniendo en cuenta que cada vez que se conecta requiere un consumo elevado de energía.

- Las planchas a vapor tienen mayor consumo al tener que realizar una función doble de calentar la resistencia y, además, calentar el agua hasta el punto de ebullición.

- Si las planchas tienen función automática, se debe asegurar que esté funcionando correctamente, de lo contrario va a tener la resistencia prendida todo el tiempo.

- Al planchar se debe iniciar por las prendas que requieran menor calor para optimizar el uso de la plancha.

AIRE ACONDICIONADO

- Se debe configurar en una temperatura entre los 22 y 24 grados para optimizar su uso.

- No se debe encender si la habitación o espacio no va a estar ocupado.

- Se debe asegurar que las puertas y ventanas estén bien cerradas para mantener la temperatura del ambiente.

- Se debe realizar mantenimiento del equipo cada 6 meses para su correcto funcionamiento.

HORNO MICROONDAS

- Es un electrodoméstico de alto consumo, por lo que se debe regular su uso.

- Se debe programar dependiendo el tipo de alimento que se desee calentar.

- Se recomienda utilizar la puesta a tierra para este electrodoméstico y así evitar fugas de energía.

ENFRIADORES

- También es un electrodoméstico de alto consumo, por lo que se debe usar solo en los negocios que así lo requieran.

- Se debe revisar periódicamente que los empaques estén en buen estado y que cierre bien, esto contribuirá a ahorrar energía.

- Se debe abrir solo cuando sea necesario.