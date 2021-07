Convocan plantón en Cartagena y los organizadores no asisten

Aunque el Comité del Paro Nacional ordenó la suspensión de las manifestaciones, en diferentes partes del país todavía se realizan marchas. En Cartagena, este miércoles se convocó un plantón, que aunque tuvo poca asistencia sorprendió más por la ausencia de los propios organizadores.

“La actividad de hoy fue convocada por el grupo Resistencia Popular Cartagena, el grupo no hizo presencia en el lugar. Yo como manifestante vine al lugar y me encontré a varios jóvenes que también vinieron a la supuesta convocatoria pero no hay líderes de nada y no aparecen los que convocaron la actividad”, explicó Jhan Péréz, uno de los manifestantes a El Universal.

Según Pérez, esto implica exponer a las personas que sí asisten a la actividad. Al lugar asistieron cerca de 30 personas y los motivos de esta manifestación, explicó el joven son mejorar las condiciones de vida en el país.

“Buscamos condiciones para un vida digna. Un mejor salario, acabar con la desigualdad en el país, el poco acceso a la educación superior, el irrespeto al derecho a la protesta. Seguimos pidiendo justicia por las víctimas de las protesta y los desaparecidos”, dijo Pérez.

A las 6 de la tarde, los pocos asistentes se dispersaron y dando fin a un plantón que nunca tuvo un inicio.