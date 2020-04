Cuerpo de Bomberos denuncia falta de elementos para atender emergencias

La emergencia sanitaria generada por el coronavirus ha puesto en evidencia la falta de insumos para la protección de los servidores de la salud quienes tienen contacto directo con los pacientes, sin embargo, no son los únicos que sienten poner su vida y la de sus familiares en riesgo.

Los sindicatos del Cuerpo de Bomberos de Cartagena manifestaron que desde que empezó la pandemia no han parado ni un solo día de trabajar garantizando la atención 24 horas al día, empero, las condiciones nunca han sido las más óptimas pues carecen de los elementos mínimos de seguridad en medio de la crisis por coronavirus.

“Estamos expuestos a cualquier contagio de cualquier forma. En estos días de cuarentena es cuando más se han disparado las emergencias, aparte de eso, los barrios de la zona periférica han hecho caso omiso a la cuarentena y hemos tenido contacto directo con esas personas, y no sabemos si estamos contagiados o no”, dijo Miguel Arévalo, miembro de la Junta Directiva de Sintrabombercol.

A la denuncia de Arévalo se suma la de Javier Padilla, miembro del sindicato Asdeberbol, quien además anunció que hasta que no se resuelva el problema de los implementos se reducirán las emergencias atendidas por el personal.

“No gozamos de los implementos necesarios para atender cualquier caso que se nos presente y ese es un tema que se ha venido trabajando desde hace rato; nos estamos exponiendo nosotros, a nuestras familias y a la comunidad entera (...) Pasamos un comunicado diciendo que solo atenderemos tres emergencias: incendios, incendios forestales y rescate de vidas de personas que se encuentren atrapadas en ascensores y demás”, aseveró.

Elementos reutilizados

El temor al contagio dentro del Cuerpo de Bomberos se incrementa porque los pocos implementos que hay deben ser reutilizados.

“Hace una semana trajeron una máscara que a la larga no tiene ningún fundamento porque se está expuesto con las demás partes de tu cuerpo, aquí no hay guantes ni equipo de protección personal (...) Hace dos semanas hubo un incendio en el Mercado de Bazurto, en plena pandemia, y nosotros tuvimos que reutilizar las máscaras que usaban los compañeros que entraban y salían sin saber si el que se la pone puede tener problemas de coronavirus, ¿cómo es posible que no tengamos un doliente?”, sostuvo Miguel Arévalo.