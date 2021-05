Dau: “He participado en las marchas para garantizar seguridad”

La Procuraduría Regional de Bolívar inició una indagación preliminar contra el alcalde, William Dau Chamat, por su acompañamiento en las manifestaciones en torno al paro nacional por supuestamente incumplir la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, la cual ordenaba a las autoridades nacionales y territoriales controlar las marchas y revocar los permisos concedidos.

Sobre esto, el mandatario aclaró que su participación en las marchas ha sido con el único fin de garantizar la seguridad tanto de ciudadanos como de policías.

“Respecto de la noticia de que la Procuraduría General me abrió una investigación por haber estado participando en las marchas ciudadanas, tengo dos cosas que decir, primero, es que esta es otra más, yo sé que tarde o temprano me van a destituir. En los 16 meses que yo llevo de Alcalde de Cartagena, la Procuraduría me ha abierto más investigaciones de lo que ha abierto en toda la historia de Cartagena contra alcalde alguno. Pero ¿por qué he participado en esas marchas?, no ha sido por protestar en contra, ni para tumbar al Presidente, ni al Gobierno Nacional, yo he participado en las marchas para garantizar seguridad, tranquilidad, y no violencia, tanto para los manifestantes, como para la policía; y de hecho, Cartagena ha dado un ejemplo para todo el país”, expresó el alcalde.

¿Incumplimiento o ejercicio de un derecho?

Anthony Sampayo, apoderado del alcalde William Dau, explica que “el derecho a la manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental que dentro de nuestro sistema constitucional incluye la protesta y, por lo tanto, no requiere de autorizaciones o permisos para ser ejercido.

Lo que contempla la ley es un “aviso previo” a las autoridades, pero con el único fin de que estas tomen las medidas logísticas necesarias, no constituyendo ello, en ninguna medida, una condición para que la ciudadanía poder ejercer el derecho.

Este escenario, reforzado por reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, implica un diálogo y trato cercano entre la ciudadanía y la autoridad, a fin de que la protesta se enmarque dentro de los anteriores postulados, y eso justamente es lo que ha hecho el señor Alcalde, con un plus adicional, el acompañamiento personal que ha hecho a las marchas como garantía de que estás se desarrollen como debe ser, a pesar de todos los riesgos que ello implica para la seguridad de un mandatario. Luego, no se entiende como es que se le cuestiona disciplinaria y penalmente a un alcalde que, en momentos de tanta tensión en el país, ha logrado, con apego en la ley, mantener la paz y el orden en el marco del paro nacional”, explicó el abogado.

Ejemplo de orden

Sampayo destaca, además, que, “mientras que lamentablemente otras ciudades atraviesan por un estado de caos, de graves alteraciones del orden público y violaciones de derechos humanos; en Cartagena las protestas se han desarrollado en la absoluta mayoría de los casos, salvo como ya dije, de un par de situaciones aisladas, de manera pacífica y ordenada, gracias en gran medida, a las actitudes equilibradas, que frente al ejercicio de ese derecho fundamental y la obligación de garantizar el orden, ha asumido el alcalde que hoy es investigado penal y disciplinariamente por haber logrado, hasta este momento, mantener la paz en su jurisdicción”.

Igualmente, desde la Oficina Asesora Jurídica nos permitimos aclarar que entre los deberes constitucionales que tiene el Alcalde como primer mandatario de la ciudad, está el de conservar el orden público, y en ese sentido se ha enmarcado el acompañamiento que este ha hecho a las diferentes marchas y plantones desarrollados, e incluso, yendo más allá y reuniéndose con los comités que lideran estas protestas; todo esto con el fin de velar para que se garantice el respeto de los derechos de los participantes, no ocurran desmanes y situaciones de público durante y posterior a las manifestaciones.

La Alcaldía Distrital considera que gracias a la articulación entre el mandatario y los ciudadanos, las protestas han transcurrido, en su mayoría, de manera pacífica, a diferencia de otras ciudades del país.