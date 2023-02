“De esa cancha han salido hasta culebrillas, la queremos en cemento”

Los vecinos sostienen que es momento de una transformación en esa zona, ya que cuando hay fuertes brisas la arena vuela y se mete a las viviendas cercanas. Solicitan que la cancha deje de ser de tierra y pase a ser un escenario deportivo moderno y polifuncional, donde tenga cabida no solo el golito, sino otras disciplinas deportivas.

Un llamado al Instituto Distrital de Deportes y Recreación (Ider) hicieron los líderes comunales y habitantes de Villa Sandra y Las Delicias, para que se recupere y adecue la cancha deportiva de la que se benefician no solo los vecinos, sino la ciudadanía en general.

Además, aseguran que el terreno de juego tiene desniveles y los futbolistas suelen tener muchas quejas por las complicaciones para correr con seguridad durante los juegos.

“Los habitantes de Villa Sandra, Las Delicias y barrios aledaños le pedimos al Ider una pronta recuperación de este espacio deportivo, porque históricamente lo han mantenido en el olvido. Hemos hecho varias solicitudes en los últimos años y nunca nos han querido aprobar la obra. Sabemos que en el 2020 le hicieron un presupuesto, pero no lo han materializado y esta es una obra que requerimos con urgencia. La arena no la riegan y todo ese polvo se va para las casas. Además, de allí han salido problemas porque algunas personas llevan a sus mascotas a hacer sus necesidades y no las recogen”, sostuvo Jorge Vázquez, líder comunal de Las Delicias.

Los peticionarios consideran que, si el lugar se remodela, se convertirá en una fuente de seguridad para la zona. Además, ayudaría a crear una mayor dinámica comercial alrededor y serviría para ampliar el abanico de opciones a las personas que realizan actividades físicas.

“Solicitamos una intervención moderna, que el escenario pase a ser una cancha de cemento para múltiples deportes, no solo fútbol. Estos sectores requieren un lugar de recreación adecuado y a la vanguardia. Necesitamos que miren para acá, así como han hecho en Chiquinquirá, El Socorro, entre otros barrios”, finalizó Nelson García, otro residente de la zona.