De mayo a septiembre: COVID-19 se duplicaría en Cartagena

Sabogal, quien fue director del Dadis, admitió que el virus “tiene una evolución tórpida e irregular, en un momento dado podemos no saber hacia dónde va, pero esa es la expectativa”. Y por ello, consciente de que la “infraestructura hospitalaria de la ciudad es bastante deficitaria”, brindó propuestas al Distrito para prevenir la eventual tragedia.

Según el experto se debe “aumentar el rigor del toque de queda durante 14 o 15 días. Este rigor debe contener que se inicie el viernes y se finalice el lunes en la mañana, y debe estar seguido de un solo dígito de la cédula por día para que las personas puedan transitar; hacer control real y efectivo del aforo a espacios públicos; y fortalecer el proceso de inmunización en Cartagena, que depende de lo que el Gobierno nacional disponga. Es un proceso muy lento. Así como vamos la inmunidad de rebaño no creo que la podamos conseguir sino en dos años, dos años y medio”.

Anotó que: “No somos afines a que se establezca una restricción de la economía, por el contrario, proponemos hacer mesas de concertación con las personas interesadas para que podamos participar activamente en generar otras fuentes de ingreso en la ciudad. En este momento le está recostando todo su andar a un famoso turismo”.

Sabogal añadió que “en caso de que se establezca un cierre temporal, en una forma más rigurosa, se debe garantizar el mínimo a muchas familias, para que puedan subsistir (...) Ojalá no se nos desborden estos números. Ojalá no entremos en una situación irreversible de mortalidad y hagamos todos los esfuerzos en forma mancomunada (...) este virus no ha desaparecido, provoca muerte, pero al mismo tiempo, si nos protegemos con autocuidados efectivos, podemos avanzar”.