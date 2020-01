Denuncian nueva modalidad de estafa en Cartagena

Lucía* aún no se explica cómo suplantaron su identidad. El pasado 24 de enero interpuso una denuncia en la Fiscalía Seccional de Cartagena por el delito de violación de datos personales tras comprobar que cinco allegados suyos fueron víctimas de estafas telefónicas.

La historia

La mujer contó a El Universal que la primera alerta la recibió de una sobrina, que a través de un mensaje de WhatsApp le pregunta si había cambiado su número de celular.

“Eran como las 2 de la tarde cuando mi sobrina me escribe y me hace la pregunta. Me cuenta que a una tía de ella le llegó un mensaje donde una supuesta persona con mi nombre y mi foto de perfil le escribe invitándola a agregar el nuevo número a su lista de contactos”.

Lucía pensó que se trataba de un “error” o que la persona “estaba equivocada”. Sin embargo, esa misma tarde un grupo de amigas también le preguntó si había cambiado su número de teléfono.

“¿Flaquis, tu cambiaste el número? - me preguntaron-, pero yo les respondí que se trataba de un error. Entonces me mostraron los mensajes que habían recibido a través del WhatsApp de una supuesta yo invitándolas a que agregaran mi nuevo número”, contó.

El jueves 23 de enero, Lucía recibe un mensaje de una conocida donde le indicaba que “ya estaba lista para hacer la transacción”, hecho que la puso en alerta, ya que no tenía un asunto pendiente con alguna operación bancaria.

“El jueves en la mañana me escribe una persona que no es muy cercana a mi, ella está en Estados Unidos y me dijo que estaba lista para hacer la transacción. Yo le respondo que no sabía a qué se refería y le mandé un mensaje de voz donde le advertía que se estaban haciendo pasar por mi para estafar. La persona me responde y me dice que efectivamente una persona que tenía mi foto de perfil le estaba ofreciéndole dolares a buen precio”.

Ante la nueva situación, Lucía envío un mensaje a sus contactos donde les informaba lo ocurrido y para su sorpresa fueron varios conocidos quienes le respondían que “ya habían caído en la estafa”.

“Utilizaron con todos mis contactos el mismo mensaje diciéndoles que había cambiado mi celular, que me agregaran, y que como estaba necesitada, estaba vendiendo dolares a buen precio, a $2.800”, señaló Lucía.