Deslizamientos, el otro riesgo latente que tiene Cartagena

Acabábamos de desayunar y estábamos hablando, de repente escuchamos un ruido. Primero colapsó un pedazo de la pared, llamamos al vecino y nos vinimos para la parte de adelante. Después sentimos que se vino toda esa pared y prácticamente nos cayó encima. Gracias a Dios que mis nietos estaban en la otra cama y no hubo ninguna persona herida”.

Ese es el recuerdo que tiene Joselina González del domingo 1 de noviembre, cuando en medio de las fuertes lluvias, producto del paso de la tormenta Eta, un derrumbe afectó la parte trasera de la pequeña casa donde ella convive con otros cuatro adultos y cuatro menores de edad. Sí, en hacinamiento.

Contó que su esposo compró esa casa, en Loma Fresca, hace 25 años. Es de material y con una amplia vista al mar Caribe, de esas panorámicas realmente privilegiadas y que no hay en ninguna otra parte de la ciudad, pero que cuestan el inminente riesgo de perderlo todo por un desastre natural.

“Siempre hemos vivido con ese miedo. No es la primera vez que sucede esto, en otros lados ha pasado peor. Pedimos que ayuden a los vecinos de arriba para que hagan un muro de contención bastante fuerte y a nosotros que nos colaboren con un mejoramiento, aunque estamos en Corvivienda esperando una reubicación”.

Esa última palabra es quizás el común denominador entre las personas que viven en zonas de alto riesgo, y que, pese a ser conscientes de eso, no tienen más opción que encomendarse a Dios.

“Llevo 22 años de estar viviendo aquí y he visto muchos derrumbes porque la primera hilera de casas del otro lado se cayó hace años, entonces uno pide una reubicación porque qué más; pueden hacer el muro de contención pero uno no sabe si otra vez la tierra se va a mover. Con el tiempo, a todo el mundo deben reubicar porque esto se está cayendo, la gente no se está dando cuenta pero esto se está cayendo”, expresó Sixta Moreno Saenz, otra víctima de los deslizamientos del fin de semana en el sector Panorama de San Bernardo.

En su caso, era algo que veía venir, pues fueron varias acciones que se convirtieron en una bomba de tiempo. “El vecino construyó y yo me cansé de decirle que no lo hiciera porque íbamos a tener un derrumbe y él decía que no. Eso comenzó de ese lado y ya va por aquí. Ya tengo la casa en el aire. Con las últimas aguas que cayeron se terminó de derrumbar, pero antes, con los primeros aguaceros, se cayeron las casas de esa hilera”.

La hilera que señala la señora Sixta está nuevamente llena de casas, sin importar las advertencias y la difícil situación que atraviesan los vecinos por los deslizamientos.

De acuerdo con Fernando Abello Rubiano, director de la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo, durante el pasado fin de semana de manera mancomunada la Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y CRUE atendieron alrededor de 70 casos entre deslizamientos, caída de árboles e inundaciones, que impactaron a más de 645 personas.