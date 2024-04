Desplazados por la violencia en Bolívar convocan plantón en la Gobernación

Con la intención de conseguir mayor atención por parte de la Gobernación de Bolívar, los desplazados por la violencia en el departamento planean realizar un plantón frente a la sede de la Gobernación en Turbaco.

Edilberto Oñate, líder social de La Boquilla y desplazado, es uno de los que lidera la iniciativa. Oñate, quien perdió a su madre y a su hermano por los estragos de la violencia, cuenta que desde 2007, año en el que sus familiares fueron asesinados, no recibe ayuda alguna. “Nos han tenido siempre en proceso, pero no se concreta nada. Nunca nos han tenido en cuenta. Siempre que llegamos a la Gobernación nos dicen que vengamos dentro de 15 días o un mes. La ayuda no me va a devolver a mi familia, pero es necesaria”, expresó Oñate. Lea aquí: Villa Fanny clama por la pavimentación de su calle principal