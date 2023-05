Día de las Madres: 7 anécdotas de mamás cartageneras para celebrar este día

¡Mámá es mamá!, dice una expresión tan popular como certera. Y es que la maternidad va más allá de una función biológica, pues las madres se conciben hoy como seres autónomos que encuentran en la crianza la oportunidad para brindar amor, comprensión y protección a otros seres humanos. Lea: ¿Quieres aplazar tu maternidad?, te entiendo y te doy una alternativa Las mamás disfrutan de sus hijos todos los días y la recopilación de las siguientes anécdotas contadas por ellas mismas es muestra de ello. Esto es un homenaje en su día, ¡Feliz Día de la Madres!

¡Me llama teta! Por: Ivis Pimienta Creo que mi niñera ve muchas novelas turcas porque mi bebé no para de decir “Yusú, Yusú”. Abi tiene 1 año y 5 meses. Ya come solita, sabe contar hasta tres y reconoce algunas partes de su cuerpo... Lo que no he logrado es que diga mamá. ¡Me llama teta! A veces le da un ataque de risa cuando escucha a alguien estornudar. Cuando llega a casa, a Abi le cae el “delirio de persecución” y sale corriendo a esconderse muerta de la risa. Los bebés tiene una energía casi que infinita y lo peor es que es contagiosa. No importa cuán cansadas estemos, al ver a nuestros hijos se nos vuelve a recargar la batería.

La cancha de microfútbol Por: Steffy Arellano

El año pasado viajamos a otra ciudad para pasar la Navidad. A mi Leoncito, que tiene 10 años, le gusta jugar fútbol y de hecho, juega en la posición de arquero en el equipo de su colegio, por eso el regalo que pidió al Niño Dios era una cancha de esas pequeñas de microfútbol. Entramos a un local grande de elementos de toda clase de deportes, vimos la cancha, verifiqué el precio y le dije que volvíamos después por ella, ya que al estar en otra ciudad era muy incómodo llevarla en pleno 24 de diciembre. Me hizo pucheros diciendo que se podían agotar, y me convenció de comprarla. Al comprarla vi que en la entrada el almacén había dispuesto papel de regalo y cinta, así que me tomé el trabajo de envolver la caja rectangular donde venía desarmada la cancha, para darle un toque más navideño al regalo, dejando en el suelo una bolsa con los tacones que llevaba para usar en la noche. Al terminar de empacar, el niño feliz y yo nos fuimos, y ya bastante lejos, recordé la bolsa de los tacones en el almacén deportivo. Volvimos solo para darnos cuenta que él quedó con su cancha y yo sin mis tacones.

¡El día de las vacunas! Por: Ledis Caro Una anécdota con mis dos hijas (María Margarita y María José) es que nunca las llevé a vacunar, porque yo no sé quién lloraba más: si ellas o yo. Ese menester se lo dejaba a mis hermanas que me hacían el favor. Una vez, como las tenía afiliadas al Seguro Social y el esquema de vacunación no era el mejor, se le acumularon varios refuerzos. Y un sábado me avisaron que estaban vacunando y las llevé al Instituto de Seguro Social (ISS), sede Centro, calle Vélez Daníes. Les pusieron cuatro refuerzos a cada uno, por lo que se podrán imaginar ese drama. ¡Esas mujeres tenían una gritería que creo que sus gritos se escuchaban en todo el Centro. Histórico. Yo estaba casi loca. Salí cansada y también llorando.

¡Tomen la foto con mamá! Por: Juliana de Ávila Los primeros cuatro meses de vida mi hijo y yo éramos casi siameses, literal estábamos pegados de día y de noche, sin embargo por alguna razón los momentos más emblemáticos pasaban con papá, ¡nunca lo entendí! Su primera carcajada fue el Día del Padre, y adivinen dónde estaba yo... bañándome, mientras que mi esposo disfrutaba de ese espectáculo, y mamá, lo vio en video. Y ni hablar de las fotos de recuerdos, en todas está papá, y mamá siempre es la fotógrafa, no en vano una de las peticiones mundiales en el Día de la Madre es ¡tomen fotos de nosotras siendo mamás! Ah pero cuando volví a trabajar, ahí sí gané. Tenía turno de domingo, así que mi esposo quedaba como el rey de la casa, a cargo del bebé, yo, nerviosa, veía cada segundo la cámara para verificar que todo estuviera bien, y todo parecía normal. Dos horas después recibo una llamada y la mala noticia: Nico tiene dos horas llorando y nada lo consuela, debo regresar. Cuando llego, cargo al niño, que misteriosamente se quedó en silencio, y me lanza la mejor sonrisa que nos ha dado en la vida. Y papá, pues se puso a llorar de la impotencia. Sí, tiene foto con papá pero solo está en paz si mamá está cerca. ¡Gané!

¡Ella se cree mamá! Por: Brigitte Meza Brianna tiene cinco años y en casa vivimos de lunes a viernes con su única prima, que tiene la misma edad pero es menor por dos meses. De la nada, Bri empezó a querer ayudarla a hacer todas las cosas. Cuando llegan del colegio a mediodía le quita el uniforme, le pone la ropa, le saca los cuadernos, la lleva al baño a hacer sus necesidades y la deja acomodada en la habitación viendo televisión. Y por todo eso, un día nos dijo: “Yo soy mamá y papá para ella porque yo hago todas sus cosas y le ayudo siempre”. Todos nos reímos por su comentario, pero en realidad ella desde ya ha entendido que los papás hacemos todo por el bienestar de nuestros hijos. ¡Gracias Brianna por aprender y enseñarme cada día durante estos cinco maravillosos años siendo tu mamá!

¡La cómplice! Por: Gregoria Romero Ser mamá soltera es un gran reto, pero me siento orgullosa de mis hijos y su tenacidad para perseguir sus sueños. Amo ser su cómplice y guiarlos siempre. Por ejemplo, cuando tienen que salir con amigos o alguna noviecita (risas), aunque ahora ellos son los que me piden explicaciones o están interesados en qué hago en mi día a día.