Doble protesta: comunidad de Villa Estrella bloquea las vías

Por un lado, la comunidad espera una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura, debido a que no se han terminado algunas calles del barrio y la temporada de lluvias se acerca.

La comunidad del barrio Villa Estrella no quiso esperar más. Este lunes 11 de marzo, desde las 8:00 a.m., se tomaron la vía de La Cordialidad, en el sentido que conduce de El Pozón a la Bomba del Gallo, impidiendo el paso de los vehículos.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal, María Eugenia Vivanco, con megáfono en mano, expresó lo siguiente: “Estamos protestando porque hay una señora que quedó pegada, tiene todo el brazo quemado, y desde Afinia no nos han dado respuesta para llegar a un acuerdo al respecto del montaje deficiente que hay en el barrio”.

“Las calles también están inconclusas. Una plata que es por regalías, que se supone que es por el Distrito, ¿por qué no han terminado las obras? Ya mandé derechos de petición al señor alcalde, a Infraestructura y a Personería, pero no he recibido propuestas (...) las calles sin terminar son tres: La Habana, sector Prado Nacional y la del colegio. Están en triturado, tienen varillas y tablas afuera, y se acerca la época de lluvias. Nuestros niños están en peligro”, agregó.

Abel Marrugo Cervantes, delegado de la JAC del barrio y presidente de la veeduría de una de las calles en ejecución, asegura que "en el contrato dice que se debe pavimentar toda la carrera 93 y quieren dejar 20 metros sin pavimentar. Ya hemos agotado muchas mesas de trabajo sin concertar nada aún".