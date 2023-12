Dumek tomará acciones legales para tumbar nuevo impuesto aprobado por Blel

No obstante, en medio de la polémica suscitada y tras la advertencia de Funcicar, quien dio a conocer que dicho proyecto de ordenanza que fue aprobado el pasado 7 de diciembre se hizo de manera exprés, el Consejo Gremial de Bolívar y diferentes sectores del departamento le pidieron al gobernador Vicente Blel que no firmara la ordenanza, sin embargo, este hizo caso omiso. También le puede interesar: ¡Atención! Recibos de la luz subirán tras aprobación de nuevo impuesto

“Ratifico mi posición. No estoy de acuerdo con este nuevo tributo. Es inconveniente e inoportuno”. Estas fueron las palabras del alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, una vez se conoció la aprobación de un nuevo impuesto que le será cobrado a los bolivarenses en el recibo de la luz. Este nuevo tributo que fue promovido por la Gobernación de Bolívar y aprobado en unanimidad por la Asamblea, lleva el nombre de Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Lea: Tasa Especial de Seguridad: entre impopular y necesaria

“Hablé con el gobernador Blel y me dio sus argumentos, pero me mantengo en mi posición. Es decir, yo creo que la justificación de la tasa puede estar bien sustentada, hay un proceso de inseguridad y de lucha frontal contra el delito y se necesitan recursos para enfrentarlo. Creo que este momento no es el ideal, pensaría que hubiera sido mejor hacer un frente común, gestionar recursos ante el Gobierno nacional, etc”, dijo.

Y continuó: “La conversación hay que trasladarla al 1 de enero. Yo le dije al gobernador Arana que me iba a pronunciar una vez tomara posesión y tengo que decirles que el equipo jurídico que hemos designado está en un estudio muy serio porque la decisión es legal. Es decir, el proceso que se surtió no tiene vicio de ilegalidad. Lo que creemos es que hay un desarrollo jurisprudencial frente al tema del cobro de este tipo de tasas y que ya hay algunos cobros que se hacen para la seguridad, lo que llevaría a que estuviéramos agravando el cobro”.