Dumek Turbay denuncia el abandono del proyecto de Protección Costera

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz se molestó con el Gobierno Nacional por el tratamiento que le ha dado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNRGD) al proyecto de Protección Costera que se ejecuta en la ciudad.

En el marco del lanzamiento de la temporada de Semana Santa, en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico, Turbay Paz conversó con Luis Carlos Vélez, de la FM, a quien le comentó algunas inquietudes sobre el avance del proyecto de la obra de Protección Costera, “la cual cuesta $200.000 millones”, según palabras de Turbay.

Como primera medida, el mandatario manifestó que “el proyecto está remal”, añadiendo “tuve un momento de controversia con ese ingrato personaje que ya no está en la UNGRD, su anterior director (Olmedo López), porque desde el primer momento que conversamos con él, supimos que no era la persona idónea para resolver el problema, además que no le interesaba”. Lea aquí: Lo que hace falta para terminar el megaproyecto de Protección Costera