Dumek Turbay se opone al cobro de valorización en Cartagena, por obras del Dique

“Ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del Dique?, que van a limpiar la bahía de Cartagena, de tal manera que esa plata no sea solo pública, sino que podamos recuperar una parte de ese dinero para invertir aquí en la gente pobre”, mencionó Gustavo Petro.

“Que esto no sea como siempre, que el presidente habla y después va a mirar uno en seis meses y no, se nos olvidó, no sé qué, dicen; esto es prioritario. ¿Saben lo que es el proyecto del canal del Dique?, del que tanto habla la prensa y dicen: ‘Uy, ¿cómo Petro va a detenerlo?, eso es un proyecto que limpia la bahía de Cartagena’”, agregó.

Tras esto, Dumek Turbay mostró no estar a favor de lo ordenado y dijo: “no estoy de acuerdo y nos opondremos a esas circunstancias. ¿Cuántas obras se han financiado desde Cartagena pagando el IVA?. Cobrar valorización a la ciudad por unas obras que son beneficio de todo el país sería injusto”, el alcalde de Cartagena.