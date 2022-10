Duros cuestionamientos contra Afinia por no bajar tarifas de energía

Aseguraron que no se acogerán a la propuesta de la CREG porque traería “impactos negativos en la liquidez de la empresa” que, según ellos, es necesario para garantizar la operación y ejecución de la inversiones y el cambio de la infraestructura eléctrica.

La Costa Caribe está a la expectativa tras los reiterados anuncios del Gobierno nacional de reducir las tarifas de energía en el país; sin embargo, la empresa Afinia, filial de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), anunció que “no podrá acogerse a la opción planteada en la Resolución CREG 101 031 de 2022”, que buscaba disminuirlas, pero que realizará esfuerzos importantes en los componentes regulados de distribución y comercialización que hacen parte de esta. (Lea: ¡Atención! Afinia anunció que recibos de luz no van a bajar)

Reacciones

El anuncio de la empresa de servicios públicos de no bajar las tarifas de energía en su área de influencia empezó a desencadenar un sinnúmero de reacciones en su contra. La Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios aseguró que la decisión de esa empresa afecta el bolsillo de los usuarios.

“Afinia es peor que Aire-e. Esta última anunció la rebaja de solo 5,6% en la tarifa eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Si lo de Air-e es una burla, como se dice en Barranquilla, lo de Afinia es cinismo”, informaron.

Por su parte, Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular de Cartagena, dijo que las razones de Afinia para no disminuir las tarifas son “mentiras”. Recordó que hace un par de semanas la ministra de Minas advirtió que tomaría acciones radicales contra las empresas que no tuvieran voluntad en la reducción de las tarifas. “Ellos están acostumbrados a hacer lo que sea con los usuarios de la Costa Caribe. Es falso lo que dicen que no pueden bajar las tarifas porque se afecta su liquidez. Recibieron una infraestructura de Electricaribe que cuesta $6 billones y solo pagaron $600 mil millones”, dijo Pérez.

Y continuó: “En la Costa están cobrando las pérdidas no técnicas y eso es ilegal. El descuento que está planteando Air-e es insuficiente, aunque lo peor es que Afinia no plantea ninguno. La ministra de Minas, Irene Vélez, cuando estuvo en Cartagena dijo que si las empresas no tenían voluntad de reducir voluntariamente las tarifas, se iban a tomar decisiones radicales”.

La congresista Juliana Aray reaccionó sobre la posición de Afinia.