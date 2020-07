“El 90 por ciento de Arroyo Grande reprocha el saqueo”

El corregimiento de Arroyo Grande, otrora un remanso de paz y de gente apacible, ha aportado noticias negativas en materia de orden público recientemente. Hace un par de semanas hubo una asonada a la Estación de Policía por un supuesto abuso de autoridad que posteriormente terminó con la destrucción de cuatro viviendas. Y ahora el pueblo vuelve a ser noticia, esta vez de interés nacional, por culpa del saqueo que algunos lugareños le hicieron a un camión que transportaba pescados y que se accidentó a unos metros de la entrada del pueblo.

En videos quedó registrado el robo y en ellos se observa cómo el conductor les pide llorando a los desadaptados que no se le lleven lo que con tanto esfuerzo le tocó conseguir.

Pero ni esas súplicas, ni los disparos al aire que hicieron los primeros policías que llegaron al sitio, impidieron que los hombres con machete en mano y en actitud subversiva se llevaran a la brava más de 950 kilos de pescados.

Este medio se comunicó con algunos líderes comunales del corregimiento, quienes reprocharon el acto de sus coterráneos y dijeron que Arroyo Grande se ha dañado en sus últimos años.

Indicaron además que el saqueo no obedece a hambre, ya que allí tienen cosechas y alimentos propios que les sirven para sostenerse, incluso les resulta irónico que el robo haya sido de pescados, siendo este un pueblo acostumbrado a la pesca pues tienen el mar muy cerca.

“Aquí el 90 por ciento de la gente está en desacuerdo con lo que pasó, esto debe tener una sanción social”, indicó una gestora social que pidió no revelar su identidad. La mujer espera que los responsables sean judicializados por el hecho y la comunidad contribuya con las autoridades.

“En Arroyo Grande se han perdido los valores, la juventud está descarriada, aquí ya se ven niños de 12 - 13 años consumiendo drogas, esto no es solo el tema del saqueo al camión, se necesita intervención urgente del Distrito, este pueblo está abandonado, aquí no hay salud, ni transporte, no hay buena educación, no hay nada”, agregó la líder.