“El alcalde está siendo cómplice del detrimento”: Comité antipeajes

Desde el anuncio del alcalde Cartagena, William Dau Chamat, la noche de este miércoles informando que no se cobrará más peajes a los vehículos de categoría 1 y 2 en las estaciones de Bazurto (Manga) y Ceballos, las opiniones han estado divididas. Lea Particulares, taxis y buses le dicen adiós a los peajes internos de Cartagena

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras que muchos alaban y lo que consideran como una buena noticia, otros lo rechazan y lo tachan de “improcedente” porque no es igualitario con todos los vehículos y lo ven como “paños de agua tibia” que al final siguen generando detrimento a la ciudad.

Lo legal

Nausícrates Pérez, abogado y presidente del Colegio de abogados capítulo Bolívar, dijo a El Universal que estarán esperando a que los acontecimientos realmente se den el día sábado y que si hay un acuerdo deben plasmarlo a través de un acto administrativo, de manera escrita.

“Nos preocupan las declaraciones del alcalde porque dice que si bien él cree que la Concesión ya terminó su recaudo como dice la Contraloría, también dice que espera una decisión judicial. Esto significaría que tal vez sus jurídicos o los de Edurbe y Valorización o no lo han asesorado bien o el alcalde tiene mucha prevención. El Consejo de Estado ha manifestado que en este tipo de contrato cuando se da uno de esos hechos se puede modificar, suspender o liquidar bilateral o unilateralmente”, explicó Pérez.

El sustento de esta explicación está en la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En los artículos 14, donde se habla de los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objetivo contractual y el artículo 18 sobre la caducidad y sus efectos.

“Permitir que la Concesión siga cobrando es ser cómplice de la defraudación que se hace a todos los cartageneros, es ser cómplice del detrimento. Con esto se podría incurrir en varios delitos: concierto para delinquir, peculado a favor de terceros y un prevaricado por acción y omisión.”, dijo el abogado, miembro del Comité antipeajes.

Como representante también de la escuela de abogados, Pérez explica que no desean llegar hasta las instancias legales, sino que esperarán a que el acto administrativo que se expida, para proceder.

“No estamos contentos con esa decisión porque lo que queremos es el desmonte definitivo de los peajes”, asegura Pérez.

La protesta

Desde las 8:30 de la mañana de este jueves, muleros y miembros del Comité Antipeajes junto a la Veeduría de la Rama Judicial (Vejuca) protestan con un plantón en el peaje de Ceballos, exigiendo que las reglas sean para todos y que también se les dejara de cobrar peajes.

“Aquí hay muchos muleros que protestan para que se les deje de cobrar peaje también. El alcalde no tiene que negociar con la ilegalidad. Si él quiere negociar y montar otra concesión, que la monte pero que lo haga desde la legalidad. Lo que realmente queremos es que quiten esos peajes”, dijo Erick Urueta de Vejuca.

De acuerdo con Urueta, el plantón que inició en el peaje de Ceballos, ha avanzado hasta Mamonal y retornará hasta Manga. “No se ha podido sacar la carga de Contecar, yo diría que con esto tenemos frenada buena parte de la ciudad y pensamos seguir”, explicó.

Se espera un pronunciamiento del alcalde con respecto a esta situación.

Los que no pagan peaje

En redes sociales algunos han apoyado el acuerdo al que llegó el alcalde con la Concesión Vial Cartagena S.A. sobre el no cobro de peajes a algunos vehículos. Pero otros, aunque están exentos de cobro, no están de acuerdo. Aunque a los taxis no se les cobrará el peaje, desde el Sindicato de Taxistas de Cartagena (Sincontraxcar) no hay un buen recibimiento a la medida.

“Son pañitos de agua tibia. Nuestra organización siempre ha querido el desmonte total de estos peajes, está claro que esa no es una decisión de fondo y esto quiere decir que en cualquier momento nuevamente se podría retomar el cobro, porque el mismo alcalde dijo que era una decisión transitoria”, explicó Félix Barrios, presidente de Sincontraxcar.

Desde el Sindicato, hacen un llamado a las instituciones que han acompañado todo el proceso. “Nosotros nos solidarizamos con los tractomuleros, porque ellos quedarían pagando y esa no es la idea. Después de los hallazgos de la Contraloría se busca que nadie siga pagando hasta que no haya decisión clara. Hoy son ellos y mañana somos nosotros”, concluyó Barrios.