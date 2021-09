El calvario de una mujer por un techo digno en Cartagena

Hay una enfermedad que provoca que el sistema inmunitario ataque por error a los tejidos sanos de una persona. Los resultados de este asalto son: deformidades en el cuerpo, deterioro progresivo del riñón o los pulmones, rigidez o debilidad muscular, limitación de la movilidad, abultamientos y sequedad en la piel, llagas en las piernas, dificultades respiratorias y cardíacas, e incapacidad para actividades laborales.

Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER), se estima que, a nivel mundial, la artritis reumatoide afecta entre un 0,5 y un 0,8 por ciento de la población. Cinco personas por cada mil. Una de ellas vive en Cartagena, sufre la versión degenerativa de la patología, y clama por un techo digno.

Aura Mayorga Sarria padece esta enfermedad crónica hace veinte años, lo que le ha causado problemas de movilidad y desplazamiento, requiriendo dos implantes de cadera. No puede caminar sin apoyo. “Da pasitos, no puede lavar, no puede hacer aseo, quiere trabajar, pero es imposible”, relató Robert González, su esposo.