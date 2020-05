El drama de una madre con una hija enferma, su esposo ciego y su casa cayéndose

La vida para la señora Nelcy Saltarín León no ha sido fácil, especialmente en los últimos años, en los que le ha tocado estar al frente de la salud de su hija mayor, que hoy tiene 17 años y quien desde los 3 fue diagnosticada con anemia de células falciformes. Aparte de eso, su esposo Alfredo Díaz, de solo 52 años, poco a poco fue perdiendo la vista por culpa de una retinopatía diabética (complicación de la diabetes que afecta los ojos) y actualmente su visión es apenas del 20 por ciento. (Lea: 101 casos nuevos y 4 muertos por COVID-19 en Cartagena y Bolívar).

A Nelcy le ha tocado duro sobrevivir ante esa situación. Como podía se las ingeniaba para vender fritos en el frente de su casa en el barrio Ciudadela 2000, donde los estudiantes que cruzaban para el colegio del barrio eran sus principales clientes, pero a raíz del aislamiento obligatorio por el COVID-19 las clases se suspendieron y su negocio se fue a pique.

Eso la desanimó pero no la hizo desistir. Sabía que necesitaba darle de comer a su familia y por eso, en plena cuarentena, empezó a vender sus fritos en las tardes, desafortunadamente las ventas no fueron las esperadas porque desde las 3 p. m. dejaba de transitar gente por la calle y no había a quién venderle. Peor aún, afirma que dos veces la Policía en sus patrullajes la mandó a recoger su mesa y caldero, y la hizo entrar a la vivienda.