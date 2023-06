‘El futuro será juntos’: los rostros de la migración que llaman a la unión en Cartagena

Yeili Hernández Abreu es enfermera. Por diez años ejerció su profesión en natal San Cristóbal, Estado Tachirá, Venezuela, cerca de la frontera con Cúcuta. “Me tocó vivir muchos procesos laborales con los que no estaba de acuerdo y por eso me tocó salir con mi familia de allá”, narra la joven que viste un traje de cumbiambera blanco, con una bandera tricolor venezolana adornando su cintura.

Ahora, siete años después de haber tomado aquella decisión de irse de su país, está frente al Reloj Público de Cartagena, con otros venezolanos y venezolanas, migrantes, que se han citado a las 5 de la tarde de este miércoles 21 de junio, en ‘El futuro será juntos’, una toma cultural artística para conmemorar el Día Mundial del Refugiado. (También le puede interesar: Centro Intégrate: faro de esperanza y unión)

“Somos parte de un proyecto en el que llevamos un año trabajando con población migrante, invitándolos de una manera muy técnica a sensibilizar a la población de acogida con todo lo que tiene que ver con los temas de xenofobia, con la integración social, con el tema de cómo nos ven a nosotros los venezolanos, cómo vemos nosotros a los colombianos, cómo ha sido ser parte de este proceso, que ellos no lo esperaban, pero que nosotros tampoco pretendíamos que nos pasara”, explica, acompañada de otras coterráneas y coterráneos.

La muestra artística que exponen son fotos a gran escala de rostros de migrantes, de todas las edades y géneros. Buscaban “visibilizar” su situación, así como la de refugiados y retornados que viven en Cartagena. Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta fueron escenarios de manifestaciones en simultáneo con el mismo propósito. (Lea también:Migrantes son llamados a ser parte del desarrollo de Cartagena)

“Esta exposición es una galería de rostros migrantes, conmemorando la semana del refugiado y del migrante en Cartagena. Es una acción simbólica que se ha hecho en todos los territorios donde está el proyecto El Derecho a No Obedecer, de la Corporación Otra parte, que tiene dentro de sus líneas el tema de la población migrante. Quisimos sumar personas que entiendan que no hacemos parte de un problema si no de un aporte y que podemos ser distintos de lo que nos tildan”, complementa Yeili, quien ahora trabaja en un proyecto de apoyo social para migrantes y retornados en Cartagena.

En esta muestra artística han participado organizaciones como Raptagenízate, Construyendo Caminos, Movimientos de Mujeres Lideresas Venezolanas en Cartagena, Intégrate Cartagena, Inside Out y El Derecho a No Obedecer.