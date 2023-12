El llamado de Corpoturismo para evitar estafas a turistas en Cartagena

El primero lo protagonizó una turista canadiense, identificada como Can Lin Yu Chen, quien denunció que le cobraron 22 millones por un paseo en coche en el Centro Histórico al realizar el pago con una tarjeta de crédito. Lea aquí: ¡Increíble! Desembolsaron 22 millones de pesos a turista por paseo en coche

“Siempre queremos que nuestros visitantes vivan la mejor experiencia en Cartagena y por supuesto que deseen volver. Es por eso que reiteramos la importancia de seguir las recomendaciones que desde Corpoturismo hemos venido promoviendo para un buen disfrute de su estancia en la ciudad”, manifestó Natalia Bohórquez, presidenta de Corpoturismo.

- Antes de consumir cualquier producto o servicio pregunte siempre su precio y si no es visible, mejor no consuma ahí. Le puede interesar: Dumek se pronunció por caso de estafa a turista y le hizo un llamado a Petro

- Compre formal, verificando que todos los prestadores con los que adquiera servicios o experiencias cuenten con Registro Nacional de Turismo vigente.

- Durante su visita a las playas no acepte ningún tipo de muestra o prueba gratuita y no descuide sus pertenecías en ningún momento. Si paga con tarjeta de crédito o débito, no la pierda de vista y verifique siempre el valor de la transacción.