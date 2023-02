“El mismo turista estuvo a punto de contagiarnos de VIH”: joven cartagenero

Cartagena, por su ubicación costera, su potencialidad portuaria y portafolio turístico, ha experimentado un aumento en el número de casos de VIH en los últimos años. Según el más reciente reporte del DADIS, durante el año 2022 en Cartagena se registraron 764 casos de VIH, de los cuales 31 personas fallecieron, lo que representó una tasa de mortalidad de 2,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Las poblaciones más afectadas por el VIH son las personas LGBTI, los trabajadores sexuales y las personas que se inyectan drogas. La estigmatización y discriminación hacia estas poblaciones, así como la falta de acceso a servicios de salud de calidad, son algunos de los factores que contribuyen a la epidemia de esta enfermedad de transmisión sexual en la ciudad. Lea también: Lo que callan los médicos en Cartagena: opiniones sobre reforma a la salud Gracias a su posición geográfica, a su rica historia y a una actividad económica diversa, Cartagena es hoy un destino predilecto de nacionales y extranjeros. Es muy común que en una noche de fiesta por el Centro Histórico te tropieces con uno que otro ‘gringo’. Sin embargo, hay barreras que deben cruzarse con precaución, y la historia de Felipe Navarro* y Luis Fernando Castellón* son un claro ejemplo de ello; ambos eran amigos y se conocieron con el mismo extranjero sin saberlo. El susto que pasaron días después les quedó para la historia. El encuentro con Felipe Felipe tenía instalada la aplicación de Grindr, una app que usan exclusivamente hombres con el interés de conocer a otros de su sexo. “Ese universo de Grindr aquí es un tabú, es una aplicación que existe, y que es peligrosa, pero que nadie sabe de ella, una persona heterosexual no tiene ni idea de lo que es entrar ahí. En la aplicación abundan los turistas, usarla aquí en Cartagena es una carta abierta a tantos hombres de distintos lugares, la mayoría están de visita y escriben por la app que necesitan a alguien que les muestre la ciudad”, explicó Felipe Navarro a El Universal.

Esa noche de diciembre, el joven accedió a la aplicación como de costumbre y comenzó a mandarse mensajes con un alemán, del cual desconoce su nombre real, pues en la aplicación casi todos usan seudónimos, el de este hombre era ‘Fabio’. “Yo usaba el traductor, le entendía algunas palabras cuando me decía cosas en inglés. Él me dijo que quería pasarla bien, yo le dije que no quería dinero ni nada, que solo quería salir por ahí, así que quedamos en vernos en la Torre del Reloj, y así fue”, relató Navarro. Y agregó: “me llevó al apartamento donde estaba hospedado, era un hombre muy atractivo, impecable, muy aseado, yo nunca me imaginé nada extraño, además me dijo que era un empresario en su país, y que constantemente venía de paseo a Colombia”.

Hotel donde se hospedaba Fabio esa noche. // Foto cortesía

Esa primera noche, Felipe y el extranjero tuvieron relaciones sexuales sin protección, y luego de esa noche no volvieron a verse. Felipe trató de contactarlo por chat, pero el hombre no le respondía los mensajes, y luego de un par de insistencias lo bloqueó de la aplicación. El encuentro con Luis Luis se encontraba trabajando un fin de semana, su turno estaba por terminar y solía usar la aplicación para ver qué personas cercanas aparecían entre las opciones. “Yo soy mesero en un restaurante, suelen ir muchos extranjeros, así que la aplicación la uso ahí mismo, y algunas veces me he quedado con contactos. Ese día me escribe un alemán llamado Fabio, me dijo que le quedaban dos días en la ciudad, que si podíamos dar un paseo. Yo le dije que al día siguiente, porque estaba cansado de trabajar, pero él me insistió y me dijo que me podía bañar en el hotel donde se estaba hospedando”, explicó Castellón, quien ante la insistencia aceptó y tomó un Uber hasta el hotel.

“Cuando llego al hotel, él estaba recién bañado. Tenía una apariencia muy agradable, era refinado y todo un caballero en todo el sentido de la palabra. Yo lo que hice fue hablar con él un rato, porque yo más o menos domino el inglés y él también. Yo me quedé a dormir esa noche ahí y tuvimos relaciones sin protección”, indicó Luis Castellón a El Universal.

La confrontación Felipe y Luis eran compañeros de una especialización. Pasadas dos semanas de lo ocurrido, coincidieron en una jornada de clases y decidieron actualizarse. Luis estaba decaído, no tenía con quien desahogarse sobre lo que había hecho, se acostó sin protección con un desconocido que desapareció sin dejar rastros. Mientras Luis le contaba la historia, a Felipe estas descripciones se le hicieron familiares. “Yo le dije a mi amigo que me mostrara una foto del tipo, que me había pasado algo similar y precisamente no usé protección; y fue ahí donde los dos nos llevamos el trago amargo, el alemán se acostó con los dos y sin protección. Desde ahí nos imaginamos lo peor, porque así como ocurrió con nosotros seguramente había pasado con otros más”, aseveró. Los jóvenes preocupados comenzaron a revisar el perfil de ‘Fabio’, a través de la cuenta de Felipe (a quien no llegó a bloquear en la app). Notaron un pequeño detalle que habían pasado desapercibido; en la descripción del perfil del extranjero decía “VIH: seropositivo”. Este dato destrozó por completo a ambos, a partir de ahí se dieron cuenta que estaban en problemas serios, y que debían buscar ayuda urgente. El proceso fue toda una odisea, tuvieron que esperar varios meses de incertidumbre. “A mi me daba pena ir a Profamilia a hacerme un prueba de VIH, además que con la preocupación yo no tenía cabeza para nada. Lo que hice fue seguir a una fundación para personas LGBTIQ+ en Barranquilla, Me dijeron que precisamente los viernes habían jornadas gratuitas de exámenes de VIH, yo llamé a mi amigo enseguida y le dije que pidiera permiso en el trabajo”. “Fuimos a la Plaza de la Trinidad, en el Centro Histórico. Ahí había una carpa blanca donde estaban haciendo el examen. Ahí me vi con mi amigo y estábamos llorando. Al igual que nosotros habían otros chicos gays haciéndose la prueba. Esperar ese resultado es la peor sensación que se siente en la vida, yo sentía que mi vida se iba a acabar, la enfermera me decía que cuando el resultado es positivo mucha gente se desmaya y hasta toca que intervengan psicólogos para que asimilen la noticia. Afortunadamente esa tarde mi amigo y yo dimos negativo”, concluyó Castellón.

La situación en Cartagena Diversas campañas han impulsado a que las autoridades tomen medidas en materia de salud para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de prevención, detección y tratamiento del VIH, sin importar su orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica. El Universal contactó a Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, quien explicó cómo el turismo también puede incidir en esta problemática. Lea también: Grindr, ¿un peligro para la comunidad gay de Cartagena? Según cifras de Migración Colombia, en el primer trimestre de 2022, ingresaron a la ciudad 117.786 visitantes extranjeros no residentes, 109.359 de los cuales lo hicieron por turismo. No obstante; en Cartagena no ha habido una respuesta adecuada en la contención del VIH. “Como puerto internacional, tanto aéreo, como marítimo, estamos muy expuestos a la adquisición del Sida. Todas estas son patologías que en un momento dado son de fácil control si ponemos los factores epidemiológicos en forma adecuada. Tendríamos la capacidad predictiva y de recuperación de una manera más oportuna”, indicó Sabogal. “Nosotros estamos observando que la progresión del VIH/SIDA hoy es una progresión geométrica desde el momento en que apareció la enfermedad, de tal manera que estamos expuestos desde el punto de vista epidemiológico por detectar la calidad del puerto internacional, y en Cartagena estamos observando unos incrementos sostenidos de esta condición de salud año tras año”.