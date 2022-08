“El que nada debe, nada teme”: Abraham Dau sobre muerte de dos extranjeros

“Sabemos que no tenemos ningún problema ni con nuestros procedimientos, ni con nuestras comidas ni con nada de ese estilo. Todo lo hemos hecho con la ley y hemos estado más que dispuestos a todas las investigaciones, respondiendo cualquier pregunta que puedan tener, mostrando contactos, números telefónicos, cámaras, videos y facturas”, aseguró Dau en conversación con El Universal .

Robert, de 31 años, y Nienkem, de 29, departieron en el restaurante El Arsenal The Rum Box, propiedad de Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena, William Dau. Pero no estuvieron solos. Llegaron acompañados de otros dos extranjeros, previa reserva por WhatsApp, a las 8:30 de la noche del domingo 21 de agosto.

Debido a que, según las primeras versiones, los turistas habrían muerto por intoxicación, en El Arsenal The Rum Box miembros de la Policía tomaron muestras de las proteínas. “Después de que hicieron toda su investigación dijeron: ‘todo bien’. Tenemos nuestros nombres limpios y yo en este momento no estoy esperando nada de ningún ente de control. Como dice el dicho, el que nada debe nada teme. Hasta donde yo entiendo, este proceso se acabó al mismo tiempo que comenzó y se dieron cuenta de que no hay ningún mal procedimiento de parte de nuestra compañía”, resaltó el empresario.

Sobre el paso de los extranjeros por su restaurante, se difundió que las cuatro personas consumieron pescados y bebidas. Una hora después, aproximadamente, se marcharon a pie.