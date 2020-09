El reto de la educación en medio de la pandemia

Eider tiene 7 años y cursaba segundo de primaria en la Institución Educativa 14 de Febrero en El Pozón, donde reside. Sí, estudiaba, pues desde hace 3 meses dejó el colegio, no porque él así lo quisiera, sino porque no cuenta con un celular, computador o tableta con acceso a internet, por medio de la cual pudiera seguir recibiendo sus clases, así como hacen muchos de sus compañeros e incluso sus primos, con quienes convive, pero según cuentan, a veces un solo aparato tecnológico no da abasto.

“Ha sido algo pesado, yo nunca he tenido celular, así que al inicio de la pandemia le enviaban las tareas al celular de mi yerno o al de mi compañero, pero como ellos tenían que salir a trabajar, no era lo mismo”, dice Nolis Polanco, abuela de Eider.

Ella agrega que “para mí ha sido muy duro, pues él estaba adelantado en el colegio y le gustaba, pero no contamos con un teléfono para seguir recibiendo las clases. Incluso fui a hablar con la profesora y nos dijo que iban a mandar guías, pero no ha sido posible tampoco”.

Por ahora, Eider sigue en su casa y junto a sus primos se ponen a sumar, restar, leer y hasta a escribir, con tal de que no se le olvide todo lo que aprendió en sus primeros años de escuela y confiando en que para el próximo año todo se normalice para poder continuar aprendiendo como es debido.

En esta vivienda, en el sector 14 de febrero de El Pozón, son 9 los niños en edad escolar los que conviven y quienes, cada vez que pueden, sobre todo los mayores, de 10 y 12 años, acceden a un teléfono con datos para poder hacer sus tareas.

“Ahora solo tenemos mi teléfono para que ellos puedan hacer sus tareas, a diario son 8 y 10 mil pesos los que nos toca recargar en datos para que ellos puedan seguir con sus estudios, pero a veces eso no da abasto. Si nos hubieran ayudado con algún computador con acceso a internet, creo que todo sería diferente, aunque por acá la conectividad tampoco es muy buena”, señaló Yina Ricardo, mamá de dos de los 9 niños.

Ellos son solo un ejemplo de lo que viven, según el informe de Cartagena Como Vamos, 52.607 estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad, quienes solo cuentan con un teléfono inteligente para poder realizar sus actividades, pero esto no significa que sea de uso exclusivo de los estudiantes.