“El reto es definir las políticas públicas para poblaciones vulnerables”: Armando Córdoba

Si hiciéramos una radiografía a la Secretaría de Participación Ciudadana ¿con qué nos encontraríamos?

- Encontramos una secretaría en la que la gran ausencia son las políticas públicas que se necesitan para garantizar la inclusión de los grupos poblacionales y también garantizar la participación de la ciudadanía. La política pública de juventudes no está formulada correctamente, tampoco encontramos la de mujeres, pues ya se venció, y, aunque fue un logro de gobiernos anteriores, debió tenerse en cuenta que estaba próxima a vencerse y hacerse toda la gestión para volverse a formular, pues el tiempo era hasta 2019. La política pública de discapacidad no existe tampoco, existe un documento que fue aprobado en el Concejo, pero que no constituye una política pública que defina la ruta y las acciones a desarrollar; las únicas que existen son las de envejecimiento y vejez, y la de infancia. Aquí se dejó de invertir en proyectos para la superación de pobreza y pobreza extrema; se abandonó el Plan de Emergencia Social Pedro Romero y hoy es un saludo a la bandera. Nuestra tarea es fortalecer todo eso que encontramos que es valioso y abandonar esas prácticas de la administración, porque son las que se consumen los recursos que deben dignificar la vida de la gente.

Partiendo del hecho que esta dependencia tiene varias líneas de acción y son pocos los avances que se evidencian, ¿cuál será el plan para estos cuatro años?

- La Secretaría de Participación es un ente con la responsabilidad de atender a los grupos poblacionales de la ciudad, específicamente mujeres, jóvenes, adulto mayor, infancia, habitante de calle y personas con capacidades diferentes (discapacidad). Dentro de la estructura misional está incluir y trabajar con estas poblaciones; al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de promover los procesos de participación ciudadana y comunitaria, pero al no existir políticas públicas, digamos que la gran ausencia es un conjunto de programas y acciones bien definidos, especificados, con indicadores, metas claras para garantizar la inclusión de las poblaciones vulnerables y vulneradas de Cartagena.

En cada una de esas líneas poblacionales hay que definir bien las políticas públicas para luego ejecutarlas. No podemos desarrollar acciones sueltas o caprichosas, deben existir unas políticas que guíen la acción de gobierno, que se proyecten a largo plazo y que al revisar ese tiempo que ha transcurrido desde su formulación podamos medirlas y decir si avanzamos en esto o nos quedó faltando aquello. Ese es quizás el mayor de los enfoques que tenemos, trabajar para que las políticas públicas estén bien formuladas.

Dices que trabajarán en las políticas públicas, pero hemos visto como muchas propuestas se quedan en el tintero, ¿cómo lograr que finalmente sean aprobadas?

- A Cartagena le ha faltado gobierno, la necesidad de tener gobierno estable, sólido, que permanezca y que luego rinda una información de los resultados de sus acciones, y eso es precisamente lo que la ciudadanía hoy está exigiendo y se vio a través de la manera en la que votó la gente. Ahora, al tener un gobierno estable, de alguna manera se necesitan otras instancias que contribuyan en la causa para garantizar para Cartagena acciones y decisiones que redunden en el beneficio, y ahí esta el Concejo. Tener un gobierno estable requiere un Concejo que también se vincule a esta lógica de dejar de poner por encima los intereses particulares y priorizar los de la ciudad. La ciudadanía le va a cobrar a todas sus instituciones su inoperancia, su falta de compromiso, de interés, el Concejo es muy importante, pero la invitación es que pongan por encima de los intereses particulares, el interés de toda Cartagena. Cómo van a mirar a los ojos si niegan las políticas que presente la administración, si ellos cumplen con su papel van a recibir el aplauso de la ciudadanía y nosotros tenemos que cumplir con lo que nos toca, hacer nuestra tarea.

Sobre el trabajo con las mujeres, ¿se ha pensando en crear una Secretaría de la Mujer?

- Más allá de la creación de estructuras burocráticas, que pudieran pensarse para la acción del gobierno, lo que nos interesa es garantizar los recursos necesarios para fortalecer programas que ya existen y que deben orientarse a garantizar la calidad de vida de las mujeres. La idea no es discutir si se debe crear una Secretaría de la Mujer, las mujeres se han ganado espacios a través de sus luchas y así tener incidencia política. Nos corresponde en este gobierno, en el marco de lo que existe, brindar las mejores condiciones para que la población de mujeres en la ciudad, que es la mayoría, más del 50% de la población es de mujeres y más del 50% son jóvenes, es una población predominante y todas las políticas del Distrito deben estar enfocadas en garantizar su inclusión, participación y dignidad.

Y, ¿qué hacer para fortalecer la participación ciudadana?

- Este es un gobierno ampliamente ciudadano que le apunta al protagonismo de la gente, desde su barrio o territorio, desde su organización social o comunitaria. Queremos que el ciudadano encuentre en el gobierno un aliado, un socio, no que lo vea como el que lo resuelve todo, y en ese orden de ideas están las Juntas de Acción Comunal, que son instancias del Estado que pueden contribuir a que la acción sea cada vez más exitosa. Por eso desde ya estamos en amplia promoción para que la acción comunal que se elija sea un organismo fuerte, actualizado, moderno e integrado prioritariamente por dos poblaciones que estamos motivando: mujeres y jóvenes.

¿Por qué priorizar estas dos poblaciones?

- La idea no es ser excluyentes, todos pueden hacer parte, pero queremos priorizar estas dos poblaciones porque son mayoría en la ciudad y tanto mujeres como jóvenes vienen liderando muchos procesos sociales, vienen salvándonos la vida en muchos escenarios, pero realmente su participación está relegada, necesitamos integrarlas desde lo comunal. Hemos perdido generaciones de jóvenes valiosos, talentosos en la violencia, en el consumo de droga, en escenarios que no son favorables y por eso con esto buscamos garantizar un desarrollo estable a futuro para Cartagena. Debe haber relevo poblacional, liderazgo, mucho empoderamiento, las JAC son un espacio en donde la ciudadanía puede verse reflejada desde su territorio y nosotros como gobierno le aportaremos lo necesario en información y orientación.

¿Cuál es la mayor limitante para hacer efectivo los proyectos con estas poblaciones?

- Para ser una secretaría donde se lideran muchos procesos orientados a garantizar la calidad de vida en las poblaciones de Cartagena, el presupuesto es muy bajo. Existe uno para cada línea de acción, pero son irrisorios. Dada la captura politiquera de Cartagena, estos recursos no se han empleado de manera eficiente y eficaz. Encontramos un Distrito casi colapsado. No estamos diciendo que deben haber muchos recursos para hacer grandes cosas, pero lo que ha pasado es que a pesar de que existan grandes recursos, estos no se han empleado en dignificar la vida de la gente porque la prevalencia ha estado en garantizar intereses particulares, hay unos recursos por cada una de las unidades de las secretarias que pudiéramos invertir de manera eficaz y eficiente y mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. Considero que debería ser mayor la inversión del Distrito en orientar programas donde prevalezca la condición humana y no deben escatimarse recursos.

¿Qué mensaje le darías a los cartageneros?

- A los cartageneros les decimos que esto apenas empieza, hay un camino largo por recorrer. Que no nos dejen solos, es lo principal, queremos hacer un gobierno ampliamente participativo, por eso los invitamos a que estén atentos a la construcción del Plan de Desarrollo, a que tengan mucha acción dentro de sus barrios, que lideren procesos, que no esperen y por el contrario inviten al gobierno a sus territorios y que emprendan iniciativas. Es la hora del cambio en Cartagena, pero ese cambio está en manos de cada uno de los ciudadanos, el gobierno solo será movilizador para garantizar la calidad de vida.