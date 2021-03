El riesgo de un tercer pico de contagios en Semana Santa

El pasado jueves, 25 de marzo, las autoridades de Cartagena realizaron el lanzamiento de la temporada turística de Semana Santa, para la cual se espera que lleguen a la ciudad 37 mil visitantes, entre nacionales e internacionales, y la ocupación hotelera esté en un 66%. “Teniendo en cuenta que se necesita que la ciudad se reactive económicamente, hemos pedido a todas las autoridades, tanto administrativas como de seguridad, que en esta fecha se pongan en marcha los controles a las medidas pertinentes. Así mismo a los empresarios, gremios y personas en general que trabajan en las diferentes labores para recibir a propios y visitantes, que cumplan y hagan cumplir los decretos y las normas”, dijo el secretario del Interior, David Múnera.

Pese al anuncio de que más de 2.100 policías prestarán servicios en iglesias y puestos de control para el cumplimiento de las medidas, a muchos ciudadanos les preocupa que la ciudad siga de “puertas abiertas” mientras en el resto del país se han tomado medidas más severas.

Por ejemplo, en Barranquilla se decretó toque de queda y ley seca desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. de cada día, a partir del jueves 25 de marzo hasta el 4 de abril. De igual manera se decretó pico y cédula para adquisición de bienes y servicios.

Por otra parte, en Santa Marta la alcaldesa Virna Jhonson logró que el Gobierno nacional aprobara nuevas medidas que empiezan a regir desde hoy hasta el 29 de abril. Estas son: toque de queda desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m. todos los días; confinamiento los miércoles, viernes y domingos; prohibición para el uso de las playas y ríos durante estos mismos días; pico y cédula los lunes, martes, jueves y sábados para compra de bienes y servicios, y ley seca de 6 p.m. a 6 a.m.

En Cartagena, mientras tanto, se mantendrán las medidas que se venían implementando que son el toque de queda de lunes a jueves desde las 0 horas hasta las 5 a.m. de cada día, y viernes, sábado, domingo y días festivos desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m. de cada día.