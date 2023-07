“El Wakanda no nos dejó dormir”: polémica en El Laguito por permisos para evento

Habitantes del barrio El Laguito en Cartagena se encuentran indignados frente a la realización de dicho evento, aseguran que “este sector no cuenta con espacios para eventos de este tipo”, y que el Distrito nunca les consultó para tomar una decisión, por lo que se reunieron el pasado 6 de julio en el Hotel Caribe para discutir sobre las acciones que se van a tomar en contra del Distrito. Lea también: “Los policías se enamoran de mí”: reconocido Dj denuncia racismo en Cartagena

La torrencial lluvia que cayó en Cartagena no fue impedimento para que centenares de fanáticos del dancehall y la música afro asistieran al Wakanda Fest que se realizó el pasado fin de semana en Playa Hollywood (Bocagrande). No obstante, lo que fue diversión para unos, fue una completa tortura para otros.

Y continuó: “Días pasados, exactamente el día domingo se realizó un evento masivo de dos mil personas, fue el evento Wakanda Fest, y a nuestra junta nunca se le informó, simplemente nos dimos cuenta dos días antes del evento, cuando estaban ya montando todo el escenario. Incluso, muchas personas de la comunidad se dirigieron al presidente de la JAC de Bocagrande, preguntándole si había dado un visto bueno y lo que se dijo fue que no. Es algo que nos preocupa, porque debemos tener en cuenta que es un requisito para que la Secretaría del Interior otorgue este tipo de permisos, el visto bueno tenía que ser doble, es decir, con la aprobación de las JAC de Bocagrande y El Laguito”.

Aseveró que para expedir este tipo de permisos para eventos masivos se debe tener en cuenta que en el sector residen personas de la tercera edad. Pérez aclaró que su comunidad no tiene nada en contra del evento que se realizó en cerca del Hotel Caribe.

“Nosotros no tenemos nada en contra del evento Wakanda, porque ellos solo pidieron su permiso. Pero hay que tener en cuenta que ese ruido afecta a los residente, afecta al turismo, los vidrios de los edificios estaban vibrando y no nos dejaban dormir. Los empresarios y dueños de hoteles tuvieron que contratar personal de seguridad que no tenían dentro de su presupuesto porque los turistas se quejaban del ruido”, agregó.