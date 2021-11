Elecciones comunales: exitosas en 201 organizaciones y suspendidas en 11

En El Campestre, uno de los vecinos manifestó a este medio su inconformidad con la forma en que se desarrollaron las elecciones comunales.

Cristóbal López Puerta aseguró: “Pasaron por alto realizar la asamblea previa. Un dignatario dijo que no se hizo porque no había garantías”. Además, “el libro de afiliados estuvo guardado todo el tiempo. No se puso en un lugar estratégico”.

Sostuvo que van a impugnar los resultados de los comicios “porque no se cumplieron los acuerdos” y solicitó a Participación verificar este proceso.