Elecciones, corrupción y pobreza, de esto se hablará en Cartagena

Tres temáticas de suma importancia se abordarán el 9 de diciembre en Cartagena, en un conversatorio con reconocidos ponentes a nivel nacional que harán parte de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

¿Por qué los corruptos y los violentos son aliados en las elecciones?, ¿cómo influyen los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en las intenciones de voto de las personas?, y la “integridad electoral a pesar de la pobreza” son los tres temas que se desarrollarán ese día, en un evento abierto al público y en el que se espera una asistencia masiva por parte de la ciudadanía. El sitio del conversatorio se dará a conocer próximamente.

(Lea: Exsecretario de Participación de Cartagena en líos con la Contraloría).

Irina Saer Saker, asesora de despacho del Distrito en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, explicó en qué consisten los temas a tratar y lo que se espera.

“El foro tendrá tres líneas temáticas fundamentales: la primera son las razones por las que grupos al margen de la ley se interesan en participar en los comicios electorales y para ello hacen alianzas con los corruptos. Son pactos que les permiten establecerse en un territorio y financiarse del Estado. La segunda es analizar la forma en que algunos medios de comunicación, tanto prensa como radio o televisión tienen injerencia en la intención de voto de las personas, al igual que los canales digitales y las redes sociales. Y la tercera es reflexionar sobre la pobreza en relación con la compra y venta de votos, entender que la situación económica no puede seguir siendo una justificación económica para favorecer a un corrupto; el ciudadano debe concientizarse de que la herramienta más poderosa que tiene para cambiar su realidad como sociedad es el voto libre. Cartagena es muestra de lo mal que resulta vender un voto, aquí no hay infraestructura vial, no existe una buena red hospitalaria, los colegios están en malas condiciones, eso evidencia que la ciudad ha estado muy mal gobernada en los últimos años. Por eso no será tarea fácil generar institucionalidad y confianza. Esos son algunos de los mensajes que se le quiere dar a la ciudadanía en este conversatorio”, sostuvo Saer.

(Lea: Cartagena, la ciudad del país con más casos de dengue).

La jornada se iniciará a las 9 de la mañana y tiene previsto finalizar a las 2 de la tarde.

(Lea: Las dolorosas historias que dejó el conflicto en la subregión del Dique).

Todos los panelistas estarán de manera presencial, aunque la actividad también se podrá ver virtualmente a través de la página web de la Alcaldía de Cartagena.