Ella es Érika Heredia Arias, una mujer que pilotea en Transcaribe

“Cuando estaba en el gremio de taxistas habíamos más de 30 mujeres manejando taxi, con licencia de conducción C1. Para poder pasar a manejar busetones un compañero de Transcaribe me motivó a sacar la licencia C2 y a concursar”, recuerda. Pero eso no bastaba para ser escogida.

“Sotramac comenzó a crecer con más rutas, llegaron buses articulados y necesitaba personal, entonces nos dijeron que podíamos aspirar, pero que necesitábamos recategorizar la licencia C2 a C3. Yo lo hice en Barranquilla, durante unas vacaciones que pedí para no molestar a la empresa. Me dieron clases teóricas y prácticas, y obtuve la licencia C3, que es la máxima en categoría para manejar vehículos articulados públicos y vehículos de carga pesada”, relata Érika.

“El articulado maneja más personal y avanza por el carril solo bus, que es una vía muy peligrosa, a la que ahora mismo no podemos llamar solo bus, porque tanto particulares como motorizados, ciclistas y peatones la invaden en cualquier momento y sin mirar, entonces, por más que uno quiera evitar la imprudencia, llega un momento en que se nos sale de las manos y ocurre una desgracia. No ha sido mi caso, pero sí el de muchos compañeros, y hay que estar bastante conectados con la vía para impedir que las imprudencias sean fatales”, advierte. Lea: Motociclista que murió arrollado por bus de Transcaribe era menor de edad

Lo que sí vive a diario son sustos. “He visto el accidente cerca, le he sacado el zigzag a las motos, he metido frenos bastante bruscos y bueno, gracias a Dios no ha pasado nada, pero si yo sufriera del corazón estuviera muerta hace rato. Los pasajeros se asustan, yo me asusto, pero no les demuestro que voy asustada. Sigo al frente de la operación”, afirma Érika. Lea: Video: Intentan agredir a conductor de Transcaribe tras choque de motos