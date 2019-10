Empleados de la ESE Maternidad Rafael Calvo exigen ser escuchados

“Los hospitales no son de los politiqueros, son del pueblo que no tiene dinero”, “negando presupuesto para la salud también se asesina al pueblo”. Estas son algunas de las arengas que trabajadores de la ESE Maternidad Rafael Calvo gritaban en la puerta de la clínica, donde le exigen a las EPS que le deben dineros a la entidad que los pague lo más pronto posible.

En medio de una asamblea informativa como ellos le llaman, la cual realizarán todos estos días hasta el viernes, los empleados alegaron que desde hace 3 años no han podido salir a disfrutar de vacaciones, en este mismo tiempo no les han dado dotación de uniformes y desde hace 4 meses no reciben un sueldo.