En el callejón El Retiro se sienten abandonados por el Distrito

“Es increíble que estando ubicados cerca del Centro Histórico, las Botas Viejas y en frente del Castillo San Felipe no tengamos alcantarillado, estamos en pleno siglo XXI pero nosotros vivimos en la prehistoria”, afirmó Alberto Siple, líder cívico del callejón.

Laguna San Lázaro. // Cortesía

La falta de alcantarillado es uno de los grandes problemas de los habitantes del sector, ya que la ausencia del servicio los obliga a tirar sus desechos a la laguna San Lázaro, donde abundan los malos olores y enfermedades como el dengue. "Yo tengo mi baño y es muy triste no poder usarlo como se debe, me toca ir a tirar mis desechos a la laguna porque no tenemos otra opción", agregó.