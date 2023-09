En fotos: calles del Centro Histórico después de torrencial aguacero

-Los menores no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos peligrosos.

-No arrojar basuras a la calle. Teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias y ventarrones, solo saque la basura cuando vengan a recogerla y no antes, para que no la arrastre el arroyo.

-Revisar y reforzar las cubiertas de las casas, asegurándose de que los amarres y los ganchos estén en buen estado, y que no estén podridos.

-Se recomienda que las láminas sean atornilladas, que no estén solamente aseguradas con los ganchos y los amarres.

-Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, un radio con baterías y una linterna e identificar los sitios seguros de la casa.

-Revisar las estructuras de paredes y refuerce las que estén débiles.