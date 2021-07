¿En qué quedó el desalojo al Cabildo Indígena Zenú de Membrillal?

“Hubo la necesidad del aplazamiento, puesto que no están las garantías dadas para el traslado, es decir, las garantías inician con la compra efectiva del predio en Bayunca donde vamos a ser trasladados, y estamos a espera en esta semana de la sanción del alcalde, de la modificación al proyecto de acuerdo que aprobó el Concejo Distrital, para que se inicien los trámites de la compra”.

No obstante, el procedimiento que por años las ha atemorizado, una vez más, no se efectuó. En conversación con El Universal , Roger Suárez, capitán del cabildo, explicó por qué se aplazó la diligencia.

¿Aprueban el predio?

En el marco de una consulta previa, a las familias del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal se les consultó si estaban o no de acuerdo con trasladarse al predio en Bayunca. Lea: “Consulta previa nos perjudica”: Capitán de Cabildo Zenú de Membrillal

“La comunidad en pleno manifestó estar de acuerdo. Además, visité varios predios en la jurisdicción de Bolívar y la comunidad no aceptó predios que no estuvieran en jurisdicción de Cartagena. Bayunca está en el área rural y queremos decir a esta comunidad negra que son nuestros hermanos de etnia, que en ningún momento vamos a entrar en choque con ellos, pues es un predio particular, un predio de un privado que se usó a disposición de una venta voluntaria”, explicó el capitán del cabildo indígena.

Anotó que “el lunes festivo tenemos una asamblea de cabildantes, donde queremos nuevamente informar en qué va el proceso y solo hasta ese día sabremos si todas las familias se mudarán. Lo que hay que dejar claro es que la solución para el Caizem, en cuanto al predio, está acompañada de toda la institucionalidad: Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría del Pueblo delegada para Asuntos Étnicos, Personería de Cartagena, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras, puesto que, una vez la Alcaldía compre el predio, será la ANT la que inicie el trámite para el título colectivo y luego sea adjudicado al Cabildo Indígena Zenú Membrillal”.

Suárez destacó que “el título colectivo permitirá el blindaje y la protección de este predio, porque ningún cabildante a corto, mediano o largo plazo podrá vender ni arreglar, ni hipotecar, porque es un predio que hace parte del título colectivo, es decir, ahí viviremos hasta nuestras últimas generaciones”.

Agregó que “las familias que no estén de acuerdo en trasladarse a Bayunca o que se quieran quedar en el predio (en la finca San Isidro), no están dentro de la jurisdicción nuestra como cabildantes porque ya la solución la tenemos, el recurso, los trámites administrativos se están dando, el acompañamiento institucional, entonces las familias que decidan quedarse en ese predio ya quieren nadar contra la corriente, porque no habría ningún propósito para seguir allí cuando ya la solución está dada”.

