“Era salir o ahogarnos dentro del taxi”: sobrevivientes del arroyo en El Campestre

Saúl Bechara está agradecido con Dios y con las personas que los ayudaron mientras él y su familia luchaban por salir de las fuertes corrientes del canal del barrio El Campestre, el miércoles a mediodía cuando el taxi en el que iban fue arrastrado.

El video de ellos agonizando dentro del agua para evitar ahogarse se viralizó en las redes sociales y toda Cartagena se sorprendió con las impactantes imágenes. Por fortuna, los cuatro integrantes de esta familia, más el taxista, lograron salvarse y hoy pueden echar el cuento.

Para Saúl, su esposa Teresa Páez y sus dos hijos de 17 y 14 años, este ha sido el momento más angustioso de sus vidas. Ellos viven en la isla de Tierrabomba, pero ese día estaban en Cartagena haciendo algunas compras para el grado de la hija, que el próximo lunes recibe su diploma de bachiller. El aguacero los cogió cerca del peaje de Ceballos, cuando se dirigían a Blas de Lezo, a casa de una cuñada que les iba a arreglar el cabello a las mujeres, pero de un momento a otro, cuando bajaban por la carretera de El Patinódromo de El Campestre, la corriente los atrapó sorpresivamente.

“Estaba lloviendo pero la vía estaba normal, sin embargo, casi llegando al semáforo de la iglesia el taxista se vio sorprendido por la cantidad de agua, no hubo tiempo de frenar ni devolverse, la corriente lo fue jalando. Todo fue muy rápido. El taxista quedó en shock, mudo, no sabía qué hacer, se aturdió. Poco a poco fuimos entrando más al canal hasta que el vehículo chocó con un poste y empezó a meterse el agua. Fue un momento muy dramático, el taxi se fue llenando de agua y cuando ya nos llegaba a la cintura fue que tomamos la decisión de salir. Era eso y luchar afuera o quedarnos adentro y ahogarnos”, le relató el padre de familia a El Universal.

La lucha y la ayuda

Con la decisión tomada, solo quedaba rogarle a Dios que los salvara. Y así fue. Saúl abrió la puerta de adelante y su hijo de 14 años abrió la puerta trasera. Ellos fueron los primeros en salir. Luego el agua sacó a la muchacha y a la señora. Ahí comenzó el verdadero calvario para los Bechara Páez. De los cuatro, la madre es la única que no sabe nadar, sin embargo, pese a la pericia de sus hijos y su esposo, la corriente los venció a todos.

“El agua nos arrastró más de 100 metros. Mi hija y mi esposa fueron las que más tragaron agua, gracias a Dios hubo gente afuera que se dio cuenta y nos ayudó a salir. El primero que se salvó fue mi hijo, él tiene mucha destreza, después las personas ayudaron a sacar a mi hija. Yo estaba abajo atrapado, no podía moverme por mi cuenta, fue muy difícil, pero hubo un momento en que pude tocar el piso y me impulsé hacia la superficie, ahí fue que mi vi a mis hijos afuera. Un muchacho me estiró un palo y me agarré a él, así pude salir. Solo faltaba mi esposa. Por suerte ella fue la última en salir del taxi y venía más atrás, cuando estuvo cerca me tiré nuevamente al agua y la saqué. Gracias a Dios y a los vecinos logramos salir todos con vida, volvimos a nacer”, finalizó Saúl.