¿Es lo mismo que prostitución? Así operan los “sugar” en Cartagena

Un día, sin esperarlo, Ana recibió un mensaje de un hombre mayor. “Me trataba bien y yo le cogí el gusto a que tuviera tanta atención conmigo. El tipo me decía que era de México, y le gusté tanto que compró pasajes y vino hasta acá para conocerme en persona. Cuando llegó a Cartagena nos hospedábamos en los mejores hoteles, viajábamos, me pidió que le enseñara lugares y ciudades de Colombia y la cultura”, explicó Ana a El Universal.

“Una sugar baby no es tan bruta como creen”

Acuña asegura que la gente no alcanza a imaginarse cómo ocurren las cosas en realidad y que hay muchos imaginarios. “No es que uno llegue a un acuerdo con ellos, no es que uno le pregunte: ‘¿quieres ser mi sugar?’, eso no pasa. Las cosas se van dando como en todo noviazgo, con la diferencia de que aquí cada quien sabe cuáles son los intereses de cada uno. Él me contaba que estaba cansado del trabajo, por ejemplo, y yo le contaba que estaba mal porque necesitaba cambiar de celular, cosas así”, explicó.

Conviene subrayar que, para Ana María Acuña, el concepto que se tiene sobre las “sugar baby” es completamente erróneo, ya que casi siempre se les asocia con la belleza, pero con poca inteligencia, cuando, según dice, en realidad no es así.

“Hay que ser inteligente, estos hombres no solo buscan que seas bonita. Una joven que aspire a conseguir este tipo de hombres debe tener un buen léxico, ser madura, leer mucho, tener cultura general, historia del arte, tener clase, saberse las marcas de los vinos originales y cómo descorcharlos, y sobre todo, saber inglés. No es un trabajo tan fácil como la gente lo pinta. Debes ser una mujer interesante y muy bien preparada, porque como no tengas nada en la cabeza es seguro que te verá como una más del montón”, detalló Acuña.