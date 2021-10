$!“Es un circo romano”, veedor sobre cirugía de Andrea Valdiri

Imagínate tú a dónde vamos a caer (...) no voy a vender boletas para que me vean a mí cuando me van a sacar las tripas, eso va contra todo principio, moral y ético”,

"El derecho a la intimidad que debe prevalecer tanto de la entidad hospitalaria como el cirujano, esos principios no se pueden violar a través de mecanismos que lleven a hacer publicidad y morbosidad de un proceso quirúrgico", añadió y sostuvo que la ley permite grabaciones solamente cuando son aprobadas por comités científicos y académicos, con fines pedagógicos. "Imagínate tú a dónde vamos a caer (...) no voy a vender boletas para que me vean a mí cuando me van a sacar las tripas, eso va contra todo principio, moral y ético", detalló y afirmó que pueden ser sancionables "tanto el médico, porque él hace un juramente hipocrático, tiene que respetar ese principio, y el hospital que se presta para esa sinvergüenzura". Indicó que el deber médico no debe ser doblegado por los deseos de los pacientes. "Javier Soto hace parte de la Sociedad de Cirujanos Plásticos, entonces, la sociedad tendría que sancionarlo por alterar y vulnerar esos principios y el Ministerio al hospital porque es una red hospitalaria que tiene que cumplir unos principios", agregó, sosteniendo además que introducir equipos técnicos de grabación podrían implicar un riesgo en la sala de cirugías.