“Es un logro”: celebran el regreso de los peces al canal Policarpa

El EPA Cartagena señaló que continuará con las labores de vigilancia y control para determinar las responsabilidades y sanciones y seguir el trabajo de prevención y preservación del ambiente, de la mano con las comunidades de la zona.

El subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible del EPA, Roberto Junior González, afirmó que el retorno de peces al canal es fruto del esfuerzo conjunto entre comunidad y autoridad, y la Junta de Acción Comunal de Policarpa que dejó el temor a un lado y se atrevieron a denunciar a las empresas irresponsables que contaminaban el canal.

“Pusimos la lupa en esas empresas y seguiremos comprometidos en la recuperación del ecosistema, no nos temblará la mano para seguir cerrando y sancionando a aquellos que no acatan y no obedecen las normas ambientales”.