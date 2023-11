“Esa pared no sirve, puede desplomarse”: quejas por obra en El Campestre

Ángel Barreto, líder cívico del barrio El Campestre, expresó su preocupación y la del resto de su vecinos debido al estado de las paredes laterales del estadio de sóftbol, que está siendo sometido a una remodelación como parte del contrato No. 466-2023 entre el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y el consorcio Mejoramiento Heroico, que incluye la adecuación de 15 escenarios deportivos de Cartagena.

Según Barreto, a pesar de los estudios de ingeniería que indican que las paredes están en óptimas condiciones y solo necesitan mantenimiento, los residentes y deportistas han evidenciado un deterioro en las mismas, incluso llegando a afirmar que algunas se encuentran en riesgo de colapso. Lea: ¡Atención! Rentería se pronuncia: “El equipo Tigres podría irse de Cartagena”

“La denuncia es por la preocupación de todos los usuarios, tanto deportistas como de las JAC de EL Campestre y Altos de El Campestre porque las paredes laterales del estadio no las van a hacer nuevas, simplemente les van a hacer mantenimiento, pero pudimos evidenciar que esas paredes están podridas, están que se caen y nos parece una falta de respeto que nos digan que debemos aceptar los trabajos así y ya. Nosotros tenemos amigos y vecinos ingenieros que nos dicen que esa pared no está en óptimas condiciones y no va a soportar cualquier tipo de intervención que hagan, por eso sugieren que deben derribarlas para trabajar bien y que el estadio quede bueno. Queremos hacer una reunión donde estén todos los actores, que venga la misma directora a clarificar, a darnos con exactitud cuál es el alcance real del contrato”, sostuvo. Lea: Comenzarán obras para mejorar escenarios deportivos en Cartagena