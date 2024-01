Escuela Taller Cartagena (ETCAR) abre inscripciones para formación técnica

Los interesados pueden acercarse a la sede de la Etcar entre el 15 y el 30 de enero de 2024, de 8 a.m. a 5 p.m. para reclamar los formularios de inscripción.

Los interesados pueden acercarse a la sede de la Etcar entre el 15 y el 30 de enero de 2024, de 8 a.m. a 5 p.m. para reclamar los formularios de inscripción.

El proceso de inscripción no tiene ningún costo. Los interesados pueden acercarse a la sede de la Etcar ubicada en el barrio Getsemaní calle del Guerrero No. 29-64 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. para solicitar el formato de inscripción, una vez diligenciado se debe entregar en la misma dirección y horario junto con los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

• Fotocopia del carné de EPS o ADRES (FOSYGA).

• Copia del diploma de bachiller o certificado de último año cursado.

• Una (1) foto tamaño carné.

• Recibo de servicio público de su vivienda.

• Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional.

• Copia de la Libreta militar (OPCIONAL).

Posteriormente, la Etcar contactará a los inscritos para continuar con el proceso de selección que incluye examen de conocimiento y entrevista.