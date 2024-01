Esta es la multa que deberá pagar si viola el pico y placa en Cartagena

Una de las primeras actuaciones por parte de la Alcaldía de Cartagena en este 2024 fue expedir los decretos de pico y placa para carros particulares y motocicletas. En el caso de los automóviles, la restricción aplicará en tres intervalos: de 7 a.m. a 9 a.m., de 12 m. a 2 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m. Por otro lado, la restricción para las motocicletas será desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m.

