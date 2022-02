“Esta protesta es provocada por William Dau”: mototaxistas

Solo podrán pasar los motociclistas que registren a sus acompañantes en la página del DATT y únicamente podrán circular de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.

“El alcalde hizo un llamado al desorden, porque provocó una cosa inaudita y es decirle a la gente que no circule por la Pedro de Heredia. Es decir, que no salgan. Respetamos lo del alcalde, pero no lo apoyamos. William Dau, alcalde de Cartagena y Janer Galván, director del DATT, han provocado esta protesta”, indicó Alaín Ramírez, presidente de la Asociación de Motociclistas de Cartagena.