“Estamos a la deriva”: Protesta de padres del colegio Gabriel García Márquez

En la mañana de este miércoles, padres de familia protestaron en las afueras del colegio Gabriel García Márquez, en la urbanización Ciudad del Bicentenario, como consecuencia del cambio de operario de la institución.

La problemática empezó entre septiembre y octubre del año pasado, cuando residentes y padres de familia de la institución rechazaron la decisión de la secretaria de Educación, Olga Acosta, de cambiar la entidad encargada de administrar el colegio, que anteriormente era operado por el Centro Evangélico.

Esta decisión fue recibida de manera negativa, ya que, según afirma Jorge Alzamora, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, la opción era ceder la operación a los Hermanos La Salle, pero ellos no querían esto.

“Nosotros no queremos a los Hermanos La Salle porque es una entidad que no ha tenido nada que ver con la gente de nuestra comunidad en cuanto a la parte laboral, social y no han hecho ver sus acciones aquí en nuestra comunidad”, dijo Alzamora.