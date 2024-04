“Están creciendo árboles en el canal”, preocupación por caño Santa Clara-Ceballos

Son varias las veces que los vecinos se han quejado por estas situaciones. De hecho, otro habitante del sector dice que ya se sabe el discurso de memoria, pues ha repetido tantas veces lo mismo para que intervengan el caño. “Desde que llega la temporada de lluvias uno no duerme en paz, porque no se sabe en qué momento el nivel del agua supera la altura de la casa y comienza a inundarse todo. Lo que pasa en estos momentos es que el monte ha crecido tanto que ahora parece una selva. Ha habido casos de dengue en la zona y están arrojando hasta escombros”, indicó.

Si bien los vecinos reconocen que anualmente se hacía el respectivo mantenimiento, aseguran que en el 2023 no se intervino el caño y les preocupa que este año tampoco lo hagan.

“Por lo general cada año limpian bien todo el canal, pero no recuerdo que en el 2023 lo hayan hecho, así que ya no damos abasto este año. Se dice que en mayo está programada la limpieza del canal, pero no se sabe para qué día. Las lluvias no van a esperar a que limpien el canal, por eso necesitamos acciones antes de que empiecen”, expresó Alberto Murillo a este medio.

El Universal contactó al Distrito de Cartagena, desde donde indicaron que tienen contemplado abrir dos frentes para seguir recuperando canales en la ciudad.

“En nuestro primer frente para mitigar inundaciones intervenimos 21 canales en toda la ciudad, bajo un plan de prevención para la temporada de lluvias que atiende el sistema de drenajes pluviales de Cartagena, que se encontraban llenos de basuras, escombros, sedimentos y aguas residuales, y en los que había invasión de zonas de retiro, represamiento, incapacidad hidráulica, socavación, colmatación, fallas estructurales e inestabilidad geológica. Esto benefició a 150 mil personas en los barrios impactados”, indicó Daniel Vargas, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd).

Y concluyó: “Entendiendo lo importante que son estas intervenciones para las comunidades, abriremos dos frentes para seguir recuperando canales: uno, por medio de Edurbe e Infraestructura, en el que la Oagrd hace parte clave desde el Distrito; el otro se hará con el apoyo de las empresas de servicios públicos: Veolia, Pacaribe y Aguas de Cartagena. Cabe resaltar que esta última entidad limpió el canal de aguas pluviales de la plaza de La Aduana, en el que tanta suciedad provocaba malos olores en esta zona céntrica y turística. Con respecto al canal Santa Clara, es uno de los priorizados para intervenirse con el frente que respaldan las empresas prestadoras del servicio de aseo. El mensaje a la comunidad es que esté tranquila, pues su canal prontamente quedará libre de basuras, escombros y maleza”.